Žene u ovim godinama najviše uživaju u vođenju ljubavi: Iznenadiće vas razlog

Istraživači iz Teksasa proverili su koliko je seksualna želja povezana sa godinama, piše Your Tango.

Biološki sat i njegovo otkucavanje utiče na želju za seksom.

U tridesetima žene često mogu da čuju taj sat. Upravo on tera žene da „iskoriste preostale godine za rađanje“ i tako im se u određenom životnom periodu povećava libido.

U istraživanju objavljenom u časopisu Personality and Individual Differences učestvovalo je 827 žena koje su bile podeljene u tri grupe: visoka plodnost u dobi od 18 do 26 godina, niska plodnost u dobi od 27 do 45 godina i menopauza od 46., pa nadalje.

Na osnovu odgovora učesnica u internet anketi, istraživači su otkrili da žene od 27 do 45 godina (one u kategoriji niske plodnosti) poseduju „pojačani seksualni nagon kao odgovor na smanjivanje plodnosti“, te da imaju „česte seksualne maštarije, aktivan seksualni život i spremnost na povremeni seks“.

