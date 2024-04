10 jedinstvenih znakova koji ukazuju na to da ste preosetljiva osoba

Emocionalna inteligencija je sposobnosti da osoba prepozna sopstvene emocije i emocije drugih, da razlikuje vrste osećanja i da ih na odgovarajući način etiketira.

Stoga, ne bi trebalo da vas čudi da, ukoliko ste u skladu sa svojim emocijama i osetljivi ne samo na svoje emocionalno zdravlje ili stanje već i na one oko sebe, da ste možda „veoma osetljiva osoba“. Visoko osetljivi ljudi su oni koji imaju veću svest o emocijama i osećanjima od drugih i znaju kako precizno da iskoriste ta osećanja i da ih dožive.

Nažalost, čini se da u današnji svet ne ceni osećaj osetljivosti, zbog čega nije neuobičajeno da se zbog toga osećate pogrešno. Shodno tome, uobičajeno je da se „osetljivost“ percipira kao nešto pogrešno i da se osoba oseća kao da mora da normalizujete svoja osećanja.

Biti osetljiv, intuitivan, empatičan ili perceptivan prelepe su osobine koje su moćna i preko potrebna protivteža u svetu, a prema „Your Tango“ ovo je deset jedinstveno retkih znakova koji ukazuju na to da li je neko veoma osetljiva osoba, piše Ona.

1. Imate prirodnu reakciju tela i osećanja

Jednostavno znate nešto, a da ne morate da razumete zašto. Vaše telo je kao GPS koji vas vodi kroz život. Da drugi ne očekuju od vas da budete „racionalniji“ verovatno biste daleko više samouvereno pratili svoja unutrašnja znanje sve vreme.

2. „Osećate“ druge ljude

Ako se drugi ne osećaju dobro, ne možete da pomognete, ali ipak želite da uradite nešto po tom pitanju. Ako se ne osećaju dobro, to utiče na vas i teško vam je. Bilo kakva nesloga se kreće kroz vaše telo kao da je vaša. Da biste se vi osećali bolje, sigurno pomaže kada se oni osećaju bolje, zar ne?

3. Vaša osećanja su duboka i živa

Ne možete samo da govorite iz svoje glave i da stalno budete racionalni, jer tako ne funkcionišete. Vaša mudrost dolazi kroz osećanja u vašem telu i često iznenađujete druge jer se vaše misli toliko razlikuju od načina na koji oni doživljavaju život. Nemojte da se iznenadite ako se ubrzo slože sa vama.

4. Možete da verbalizujete šta drugi osećaju i doživljavaju

Često bez potrebe da uopšte otvore usta. To vam olakšava da upoznate osobu preko puta sebe i da joj pomognete da i sama bolje razume sebe. Ovo je divan dar ukoliko ste terapeut, trener ili učitelj. Ljudi ne žele samo mentalno razumevanje. Potreban im je neko da ih osete, kako bi mogli da stupe u kontakt sa svojim osećanjima i čulima. Potreban im je neko poput vas.

5. Lako vas preplave osećanja

Kada osećate druge, njihovu energiju u prostoriji i opkolili, to je mnogo, zar ne? Čini vam se da ste iscrpljeni ili preopterećeni i potrebno vam je vreme nakon toga da sve to oslobodite i ponovo pronađete sebe. Izbegavanje veće gužve ili provođenje više vremena tamo je zdrava alternativa za vas je dobar zavet za osećajne ljude, kako vam se ne bi dogodilo da se vaša energija isisa iz vas.

6. Potrebno vam je mnogo vremena za sebe

Bilo da bežite u prirodu ili daleko od užurbanog sveta. Ovo je veoma važna i neophodna karakteristika visoko osetljive osobe, ali i dobar znak da brinete o sebi. To nije znak slabosti, ekscentričnosti ili nesposobnost da se društveno prilagodite. Pošto se „usklađeni“ sa energijom iz okruženja, neophodno vam je da da odvojite vreme da se ponovo povežete sa sobom.

7. Lako se iscrpite

Kao veoma osetljiva osoba, nije vam suđeno da radite dugo, da budete ekstravertni i da pokušavate da proizvodite na način koji se očekuje od ostalih. Pravljenje pauza, manje rada i provođenje više vremena u svom unutrašnjem svetu su od suštinskog značaja za vas, jednako kao i zdrav obrok.

8. Preferirate da se družite sa jednom, možda dve osobe

Druženje je mesto gde možete da se povežete sa drugom osobom na dubljem, smislenom nivou. Gomila ljudi jednostavno nije za vas. Spremni ste da odete kući mnogo pre nego što zabava dostigne vehunac, i uvek ćete da preferirate jedan kvalitetan razgovor sa samo jednom dušom, jer to je zabava vredna vašeg vremena i energije. Ako i pokušate da se družite „na silu“ sa većom količinom ljudi odjednom, obično odete kući sa željom da nikada niste ni izašli te večeri.

9. Volite da provodite vreme sami

Uglavnom, više volite da ostanete kod kuće sa svojim mačkama i psima i dobrom knjigom nego da izlazite na zabave. Većina veoma osetljivih ljudi oseća se udobnije sa svojim kućnim ljubimcima. Srodna duša je uvek dobrodošla, ali ako kod vas izaziva duboka osećanja. Sa time nema pregovora.

10. Osećate se čudno ili drugačije kao da se ne uklapate

Pa, možda u tome ima istine ali ne na negativan način. Budite mirni, jer to je vaša sudbina. To samo znači da ste drugačiji od gomile i da vam je suđeno da budete takvi. U redu je da budete drugačiji i drugima čudni, i da prihvatite svoju osetljivost kao divan, potreban dar na ovom svetu. To što ste drugačiji ne znači da s vama nešto nije u redu. To samo znači da ste drugačiji – ali i niste sami. i dozvolite mi da vam kažem – niste sami u svojoj osetljivosti. Posegnite, progovorite, povežite se i dozvolite da se vaš glas čuje.

