10 odlika mentalno zdravih ljudi: Prepoznajete li se?

Proces dolaska do mentalne ispunjenosti ne teče svima jednako – nekad je to trnovit put.

Psiholog Karla Šuman istakla je za Psychology Today da je ljudi često pitaju šta znači biti mentalno zdrav, piše Ordinacija.hr.

“Uvek im govorim o stvarima koje svi možemo da uradimo kako bismo postigli bolje mentalno zdravlje, ali ljudi žele da znaju kako to izgleda kada su mentalno zdravi.”

Iako ovo za svakoga izgleda malo drugačije, postoje neke zajedničke stvari, objašnjava psiholog i dodaje: “Možda će vam se činiti da su neke od ovih karakteristika nedostižne. Neki od nas odrasli su u porodicama u kojima su negativnost, sukobi i strah stalna pojava u životu. Nije uvek lako protresti te cikluse i steći nove navike. Naučiti preoblikovati svoje razmišljanje i biti prisutan kako bismo uživali u onome što je oko nas izvrsne su veštine koje treba steći dok težimo najboljem mentalnom zdravlju.”

1. Svaki dan se budite i osećate zahvalnost za nešto

Kada imate loš dan ili lošu nedelju, možete pogledati oko sebe i promatrati kako su drugi ljudi srećni. Može biti teško, naročito kad vam je teško, priznati stvari koje cenite.

Ali, sposobnost da svakodnevno razmišljate o barem jednoj stvari na kojoj ste zahvalni, znak je otpornosti. To je znak da ste podstaknuti da cenite dobre stvari ili dobre odnose koje imate. Priznavanje toga može poboljšati vaše mentalno zdravlje ako vam je to redovna navika.

2. Postoji nešto što jedva čekate da uradite ili doživite

Možda vas čeka događaj s prijateljima, odmor ili nešto tako jednostavno kao mirno veče kod kuće uz omiljeni film. Planiranje nečega čemu se možete radovati i pronalaženje zadovoljstva i užitka u tome znak je da tražite pozitivna iskustva koja mogu smanjiti teskobu i osećaj depresije.

3. Otpuštate ljutnju i ne trošite vreme na zameranje drugima koji su vas povredili

Iako smo svi u nekom trenutku imali teške odnose i sukobe u životu, njihovo zadržavanje može nas sprečiti da nastavimo sa svojim životom. Može dovesti do negativnih emocija poput ljutnje, tuge, pa čak i usamljenosti, a sve nas to sprečava u pronalaženju drugih prijateljstava ili odnosa.

Ako se možete uspešno osloboditi ljutnje i prestati da razmišljate o onima koji su vas povredili, veća je verovatnoća da ćete imati mir u životu i postići dobro mentalno zdravlje.

4. Uživate u jednostavnim stvarima u životu

Ljudi koji teže održavanju dobrog mentalnog zdravlja imaju pozitivna iskustva radeći jednostavne stvari, poput odlaska u šetnju prirodom, smejanja s prijateljima i voljenima ili slušanja dobre muzike. Možete ceniti svako iskustvo, čak i ako nije uzbudljivo ili elegantno.

5. Nastavljate da pokušavate kada vam je teško

Teško je ostati motivisan kada prolazite kroz teške okolnosti. Možda ćete početi da ostajete bez energije i gubite nadu. Ali ljudi koji su mentalno zdravi uopšteno mogu da nastave kad im je teško, a ponekad ih to čak čini upornijima.

6. Pomažete drugima oko sebe

Mentalno najzdraviji i najotporniji ljudi nisu fokusirani na sebe. Čak i kada su vaše sopstvene okolnosti upitne, nastavljate da dopirete do drugih i pružate im podršku najbolje što možete. U zavisnosti od toga šta vam se događa u životu, možda nećete moći da učinite velike stvari kako biste pomogli drugima, ali uvek ste zabrinuti za druge i pokušavate da im pomognete.

7. Brinete se za sebe

Mentalno zdravi ljudi brinu se o drugima, ali ne do te mere da zaboravljaju na sebe. Oni se brinu da su im potrebe zadovoljene jer znaju da im to omogućuje da budu dostupniji.

8. Imate dobre granice u svojim odnosima

Znati kada reći ne i znati kada sebi dati malo prostora omogućuje ljudima koji su mentalno zdravi da takvi i ostanu. Moguće je biti od pomoći bez narušavanja sopstvenog osećaja prostora i privatnosti.

9. Niste zavidni na onome što drugi imaju

Ne trošite vreme upoređujući se s drugima ili s onim što drugi imaju. Fokusirate se na ono što želite i što vam je nadohvat ruke.

10. Možete biti srećni zbog drugih, čak i kada je vaš sopstveni život pun izazova

Sposobnost da budete srećni zbog drugih i da im date do znanja da ste srećni zbog njih važan je aspekt mentalnog zdravlja. To znači da možete gledati dalje od sopstvene borbe ili bola i da ste srećni zbog drugih bez obzira na to šta se događa u vašem životu.

