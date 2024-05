11 neverovatnih činjenica o vašim očima koje sigurno niste znali

Vaše oči vam mogu reći mnogo o vašem ukupnom zdravlju, ponekad nagoveštavajući stanja poput dijabetesa i visokog holesterola. Takođe, možda na prvi pogled ne deluju tako fascinantno, ali ima mnogo toga o ovom organu što bi vas moglo iznenaditi, piše The Sun.

Evo 11 neverovatnih činjenica o vašim očima:

1. Vaše oči ne prestaju da ‘vide’ kada ih zatvorite

Da li ste se ikada zapitali kakav je magloviti crveni sjaj koji vidite kada zatvorite oči? To je unutrašnjost tvojih kapaka! Vaše oči ne prestaju da vide kada zatvorite oči, a kapci i dalje propuštaju svetlost. Pokušajte da zatvorite oči u osvetljenoj prostoriji, a zatim držite ruku ispred zatvorenih očiju, videćete da je postalo malo tamnije.

Čak i u mraku, i dalje vidite neku vrstu svetlucanja kada zatvorite oči. Vaše oči čak i dalje ‘vide’ i šalju vizuelne informacije vašem mozgu dok spavate. Zato je veća verovatnoća da ćete se probuditi rano u leto jer dan svane ranije. Vaše oči takođe reaguju na stimuluse. Na primer, čak i kada su vam oči zatvorene, svetla i boje mogu da se pojave kada kijate ili kašljete, ili čak i ako nežno dodirnete kapke dok su vam oči zatvorene.

2. Najčešća boja očiju je smeđa

Nije baš tako jednostavno kao što su vas možda učili, ima mnogo više boja očiju od smeđe, plave i zelene. U stvari, svaka šarenica, obojeni deo vašeg oka, je jedinstvena, iako postoji šest glavnih nijansi – braon, plava, zelena, siva, ćilibar i lešnik. Kod albinizma, zdravstvenog stanja u kome ima manje melanina, koji koži, očima i kosi daje boju, oči mogu biti različite boje, najčešće plave, ali i roze. Vaša šarenica je jedinstvena za vas i predstavlja način identifikacije, poput vaših otisaka prstiju.

3. Ali, u stvari, sve su oči smeđe

Ovo zvuči kontradiktorno, ali jesu, iako vidimo različite boje kada gledamo u oči ljudi. To je zato što imaju različitu količinu melanina u oku. Melanin je braon, a što više melanina imate u šarenici, to se više svetla apsorbuje, što znači da izgledaju smeđe. Ali, ako imate manje melanina u šarenici, to znači da se više svetlosti može reflektovati nazad, reflektujući se na kraćim talasnim dužinama koje izgledaju plavo. Takođe, čini se da neke oči menjaju boju u zavisnosti od svetlosti zbog onoga što se reflektuje nazad. Ovo je i razlog zašto se čini da se bebe rađaju sa plavim očima, jer još uvek razvijaju melanin u šarenici.

4. Trepćete oko 5 miliona puta godišnje

Svaki treptaj traje otprilike jednu desetinu sekunde. Čak i tako, ne možete da trepnete 10 puta u sekundi, maksimum je oko pet treptaja u sekundi, čak i ako zaista pokušate! Većina ljudi ima tendenciju da trepne svake tri ili četiri sekunde, ili otprilike 15 do dvadeset puta u minuti, oko 5 miliona puta godišnje.

Ako se nađete u nadmetanju u buljenju bez treptanja i oči počnu da vas peckaju – ovo je neprijatan osećaj uzrokovan suznim filmom koji se suši na vašim očima. Zato zabacite glavu unazad i podignite bradu tako da ‘zurite’ u svog konkurenta kroz najmanji otvor na očnim kapcima. Takođe, ako se takmičite sa detetom, moglo bi da vas pobedi, jer je suzni film malog deteta stabilniji od suznog filma odrasle osobe, posebno ako imate suve oči, što znači da ćete verovatno morati prvo da trepnete!

5. I oči se umore

I ne samo od svega tog treptanja! U očima ima mnogo mišića, ali osećaj teških, umornih očiju ne mora biti od samih očnih mišića. Može biti povezano sa glavoboljom, groznicom ili čak suvim očima. Stalno gledanje u ekran računara može da isuši oči, pa čak i stalno fokusiranje na mali tekst tokom čitanja može dovesti do naprezanja očiju. Pokušajte da se držite pravila 20-20-20: ako provodite mnogo vremena za računarom, pogledajte svakih 20 minuta i fokusirajte se na 20 metara u trajanju od 20 sekundi.

6. Potrebno vam je više od očiju da biste videli

Vaše oči šalju vizuelne informacije niz optički nerv do vašeg mozga, ali vizuelni korteks vašeg mozga je taj koji obrađuje te informacije u sliku. Način na koji oko funkcioniše znači da je sva svetlost naopako, pa ako vaše oko ‘vidi’ naopako, vaš mozak je taj koji prevodi sliku na ispravan način.

7. Zašto plačete?

Svaki put kada trepćete, dopunjujete suzni film preko očiju kako bi sprečili da se isuši. Plačete da bi vam oči bile čiste, a ako imate suve oči, oči vam mogu suziti da biste pokušali da nadoknadite. Ali nije poznato zašto proizvodimo suze kada smo uznemireni, ili zbog drugih emocija kao što su strah, bes ili sreća.

Možda je ovo evoluiralo kao društveni znak, kako bismo pomogli drugima da shvate šta osećamo, ali ne plaču svi u skladu sa svojim emocijama. Što se tiče beba, one plaču iz raznih razloga, jer su gladne, ili mokre, ili hladne, ili umorne, ili žele da ih se maze, plaču da nešto kažu svojim negovateljima. Ali taj plač, barem u početku, je zvuk i ne uključuje suze – obično se pojavljuju nakon otprilike mesec dana.

8. Nemate slepu tačku samo dok vozite

Retina na zadnjem delu oka sadrži u proseku 120 miliona štapića koji su osetljivi na svetlost i 6 miliona čunjića koji su uključeni u vid boja. Optički nerv povezuje vaš mozak sa zadnjim delom oka, a mesto na kome se povezuje sa mrežnjačom je zapravo vaša slepa tačka, što znači da u suštini postoji rupa u vašem vidu – oblast koju ne možete da vidite. Ali mi imamo binokularni vid, to jest, jedno oko popunjava praznine drugog.

9. Kada počinjete da vidite boje?

Naučnici su dugo mislili da su novorođenčad slepa za boje i da vide samo nijanse crne, bele i sive, ali nedavna istraživanja sugerišu da mogu da vide neke boje u ograničenoj meri. Njihov vid nije u potpunosti razvijen, zapravo novorođenčad mogu da se fokusiraju samo na predmete udaljene oko 30 cm od lica. Smatra se da je crvena prva boja koju bebe mogu jasno razlikovati i vide crvenu, žutu i ​​plavu do oko dva meseca starosti. Smatra se da se prepoznavanje boja nastavlja razvijati do otprilike četiri ili pet meseci starosti.

10. Koliko je kontakta očima dovoljno?

Nedovoljan kontakt očima može biti društveno nezgodan, kao i previše! Čak su sprovedene studije o savršenoj količini kontakta očima kada se nekoga sretnete po prvi put, kako bi se uspostavila ravnoteža između povezivanja i izazivanja neprijatnosti kod nekoga. Očigledno je magični broj oko četiri sekunde! Pored toga, vaše zenice se šire, ne samo kao odgovor na boravak u mračnoj prostoriji u poređenju sa svetlom, već i ako vas neko privlači. U stvari, još u rimsko doba, biljku beladone (što znači lepa žena) su žene koristile da prošire svoje zenice.

11. Vaše oči su prozor u…

Izreka kaže da su vaše oči prozor vaše duše, ali može biti da su vaše oči prozor u ostalo zdravlje. Može doći do promena u zadnjem delu oka povezanih sa zdravstvenim stanjima kao što su dijabetes i visok krvni pritisak. Obavezno redovno testirajte oči.

