13 uznemirujućih stvari koje vaš pametni telefon zna o vama

Mnogi od nas nose svoje telefone 24/7. Koristimo ga da se krećemo svetom, pronađemo odgovore na pitanja koja ne bismo postavili nikome drugom i komunicirali sa voljenima. U svetlu svega ovoga, možda se pitate šta moj telefon zna o meni? U stvari, prilično.

– Vaš telefon je kao mali superkompjuter i sakupljač ličnih podataka – kaže Alan Batler, izvršni direktor i predsednik Informacionog centra za elektronsku privatnost.

– Na sreću, došlo je do nekih važnih i relevantnih tehnoloških napretka u načinu na koji neki telefoni obezbeđuju ove podatke, ali dubine do kojih podaci prikupljaju ili generišu vaš telefon idu sve dalje i dalje – dodao je on.

Dakle, proverite šta vaš telefon zna o vama, kao i o onima sa kojima se družite.

Svuda gde ste ikada bili

I iPhone i Android telefoni imaju interne uređaje za praćenje koji mogu da vide vašu lokaciju u bilo kom trenutku. I to može biti dobra stvar—recimo, ako želite da pronađete lokalne vruće tačke dok koristite Google mape, ili ako treba da koristite funkciju Find Mi na iPhone-u. Ali ako imate uključene usluge lokacije, vaš telefon je verovatno sastavio prilično dugačku listu mesta na kojima ste bili: gde živite, radite, idete kod lekara, družite se, protestujete i još mnogo toga. Na sreću, možete isključiti praćenje lokacije.

Kako isključiti praćenje lokacije na iPhone-u:

Idite na Podešavanja.

Dodirnite „Privatnost i bezbednost“.

Dodirnite „Usluge lokacije“.

Isključite prekidač „Usluge lokacije“.

Kako isključiti praćenje lokacije na Android-u:

Prevucite nadole od vrha ekrana telefona.

Dodirnite i držite „Lokacija“.

Ako ne vidite „Lokacija“, dodirnite „Uredi“ ili „Podešavanja“ i prevucite „Lokacija“ u „Brza podešavanja“.

Može biti teško pobeći od praćenja lokacije jer morate ponovo da ga uključite da biste iskoristili prednosti aplikacija kao što su Vreme, Mape i Uber. Čak i ako je vaš GPS isključen, funkcije kao što su akcelerometar, žiroskop i magnetometar mogu nastaviti da prate vaše kretanje, kaže Suzan Landau, profesor sajber bezbednosti i politike na Fletčer školi na Univerzitetu Tafts.

Šta radite svake sekunde

Senzori telefona su postali veoma dobri u automatskom hvatanju podataka, uključujući da li se krećete, hodate, sedite ili spavate.

– Algoritam mašinskog učenja na vašem telefonu otkriva da ekran telefona nije uključen dva sata, da nijedna aplikacija nije korišćena, da je prošlo 23 sata, pa pretpostavlja da spavate. Telefoni prikupljaju toliko toga o vama, ali takođe koriste te podatke da bi zaključili još više o vama, objašnjava Dominik Selito, klinički docent za nauku o menadžmentu i sisteme na Univerzitetu u Buffalo School of Management.

Vaš telefon takođe može da snimi koje aplikacije koristite i koliko dugo, kao i koliko brzo vozite. Ako se zaletite u automobil dok ste na telefonu, ovi podaci bi to mogli otkriti.

Gde su ljudi koje poznajete

Pitali ste se – šta moj telefon zna o meni? Ali takođe treba da se zapitate šta vaš telefon zna o ljudima u vašem životu. Uzmite, na primer, aplikacije kao što je Find My na iPhone-u. Imaju neke velike prednosti: ove aplikacije ne samo da olakšavaju pronalaženje izgubljenog telefona; može biti od pomoći za vašu bezbednost. Na primer, ako putujete sami, možete ih koristiti da delite svoju lokaciju sa voljenim osobama. Oni mogu da urade isto sa vama.

Ali aplikacije takođe prikupljaju tone podataka o ljudima koje poznajete i do kojih vam je stalo, zajedno sa načinom na koji se kreću širom sveta. Ovo može da zakomplikuje odnose – vaši voljeni možda neće ceniti da proverite njihovu lokaciju u bilo kom trenutku. I možda ćete se osećati na isti način u pogledu njihove sposobnosti da vas provere. Neki čak tvrde da je to na neki način – uhođenje.

Vaša seksualna orijentacija

Korišćenje aplikacije za upoznavanje može se osećati privatno — posebno ako ne delite svoje pravo ime ili fotografije. Ali vaša seksualna orijentacija je još jedan ponekad vrlo privatan lični detalj koji vaš telefon može prikupiti. Na primer, katolički sveštenik je ekskomuniciran nakon što je neprofitna organizacija prikupila podatke iz više aplikacija za sastanke i povezivanja, uključujući Grindr, Scruff, Grovlr, Jack’d i OkCupid.

– Telefoni su intimni u smislu da se sa njima ponašamo na način na koji nikada ne bismo radili u javnosti, a to uključuje i kreiranje Grindr profila. Podaci koje telefon prikuplja ili generiše tokom korišćenja različitih aplikacija i servisa mogu da se koriste za identifikaciju vas i ovih osetljivih karakteristika o vama ako nisu zaštićene ili ograničene – kaže Batler.

Izbor religije

Još jedan vrlo lični detalj koji vaš telefon može imati o vama je vaša religija. Neko — čak i vlada — bi mogao da koristi podatke o vašoj lokaciji da sazna gde se molite i, zauzvrat, koja su vaša verska uverenja. Nije ni čudo što 82% Amerikanaca kaže da su njihovi podaci o lokaciji osetljivi.

Aplikacije koje koristite takođe bi vas mogle izložiti na ovaj način. Kako je Vice izvestio 2020. godine, američka vojska je kupila podatke o lokaciji iz molitvene aplikacije.

Sve što ste rekli Siri ili Google pomoćniku

Može se osećati kao da razgovarate sa ljudskim pomoćnikom ili prijateljem kada pozovete Siri ili Gugl za pomoć, tako da možete da postavljate sve vrste intimnih ili ličnih pitanja – bilo šta od „Zašto moja rana curi?“ na ‘kako da znam da li sam trudna?’.

I kad god to uradite, bićete zabeleženi. Apple prikuplja podatke od Siri da bi vas bolje razumeo i prepoznao šta govorite prema ugovoru o licenciranju softvera.

Google pomoćnik takođe prikuplja podatke da bi personalizovao vaše iskustvo. Dok su neki ljudi u redu sa glasovnim asistentima koji znaju njihova najprivatnija pitanja, drugi se osećaju ranjivijim znajući da neko nadgleda te razgovore.

Jedan bezbednosni rizik koji treba imati na umu je da glasovni asistenti slušaju reči okidača, tako da je moguće nenamerno snimiti razgovore koje ne želite da se snimaju, kaže Batler.

Kako izbrisati istoriju zahteva Siri na iPhone-u:

Idite na Podešavanja“.

Dodirnite „Siri & Search“.

Dodirnite „Istorija Siri i diktata“.

Izaberite „Izbriši Siri i istoriju diktiranja“.

Kako da izbrišete svoje snimke iz Google pomoćnika:

Idite na stranicu aktivnosti Pomoćnika na svom Google nalogu.

Primeniti.

Dodirnite „Još“ na baneru „Google pomoćnik“.

Izaberite „Izbriši aktivnost prema“.

Izaberite „Sve vreme“.

Dodirnite „Izbriši“.

Vaše lozinke

Vaš telefon takođe može znati sve vaše lozinke — ako mu date pristup.

Korišćenje ugrađenog menadžera lozinki – koji se široko smatra najboljom praksom u sajber bezbednosti i privatnosti – kaže Batler. To je zato što je jedan od najvećih rizika kompromitovanja vaših naloga recikliranje lozinki (nešto što mnogi od nas rade zbog pogodnosti). Problem sa tom taktikom: ako jedan nalog bude hakovan, mogli bi i drugi.

Vaš menstrualni ciklus

Aplikacije za praćenje menstruacije na vašem telefonu mogu da prikupljaju veoma lične zdravstvene informacije, uključujući detalje o vašem menstrualnom ciklusu i plodnim danima.

Selito kaže da je pitanje koje treba da postavite sebi kada koristite bilo koju aplikaciju: – Da li je korist koju dobijam u svakodnevnom životu veća od rizika? – .

Uzmite u obzir ovo: kompanija bi mogla biti hakovana, a vaši podaci bi mogli da procure. Takođe postoji mogućnost da vaša aplikacija za praćenje menstruacije deli informacije za koje ste mislili da su privatne.

Prema istraživanju „Organizacije za pregled aplikacija za negu i zdravlje“, 84% aplikacija za praćenje perioda deli podatke sa trećim stranama. Samo je jedna od tih aplikacija posebno tražila dozvolu za to.

Vaše zdravstveno stanje

U zavisnosti od uređaja koje povezujete sa njim, vaš telefon može da prikuplja sve vrste zdravstvenih podataka: puls, krvni pritisak, težinu, lekove i još mnogo toga.

„Došlo je do eksplozije povezanih zdravstvenih uređaja, a jedan od najvećih rizika je to što mnogi ljudi pretpostavljaju da su zdravstveni podaci pokriveni zakonima o privatnosti“, kaže Batler. U stvarnosti, HIPAA, što je skraćenica za Zakon o prenosivosti i odgovornosti zdravstvenog osiguranja iz 1996. godine, primenjuje se samo u veoma ograničenim okolnostima, kao što su interakcije licem u lice sa vašim lekarom. To znači da zdravstveni podaci koje uključite u aplikaciju i dalje mogu da se prikupljaju i dele.

Mnogi ljudi uživaju u pogodnostima povezanih zdravstvenih uređaja, a neki zdravstveni podaci, kao što je broj koraka, možda vam ne izgledaju tako osetljivi. U ovom slučaju, u redu je iskoristiti prednosti aplikacije i ne brinuti o podacima koji se prikupljaju.

Ali bilo je slučajeva da se deli mnogo više privatnih informacija. Na primer, neke aplikacije za mentalno zdravlje našle su se na udaru kritika zbog deljenja podataka o svojim klijentima sa trećim stranama.

Jedan od najpoznatijih primera je kada je Cerebral, aplikacija za telezdravlje, podelila odgovore pacijenata na samoprocenu mentalnog zdravlja u aplikaciji sa Meta, TikTokom i Google-om, prema izveštajima u Verge-u. Mislili biste da će vaši odgovori na pitanja o vašem mentalnom zdravlju ostati između vas i vašeg doktora. U ovom slučaju nisu.

Vaša biometrija

Šta može biti ličnije od pojedinačnih detalja vašeg lica ili otiska palca? Oni su deo onoga što vas čini vama. Ako koristite ID lica ili ID otiska prsta za otključavanje telefona, takođe dozvoljavate svom uređaju da čuva ove lične podatke.

– Godinama je bilo mnogo zabrinutosti oko biometrije, samo u pogledu toga šta ona zapravo znači – znate, da li neko može da uđe i kopira moj otisak prsta ili podatke o licu? I pokazalo se da je to prilično teško izvodljivo. Ali brzo se približavamo tački gde bi, tehnološki, moglo da postane sve problematičnije – kaže Selito.

Na primer: Može li neko da koristi vaš Face ID da napravi ubedljiviji lažni video o vama? Ili bi biometrijski podaci mogli postati vredniji za hakere za 20 godina? Ne znamo šta nam donosi budućnost.

Vaše raspoloženje

Vaš pametni telefon takođe može naučiti mnogo o vašem mentalnom blagostanju.

S jedne strane, postoje informacije koje možete sami da obezbedite, kao što su unosi u dnevnik i ocene raspoloženja u aplikacijama kao što su Bearable i Dailio, koje možete koristiti za praćenje simptoma hroničnih zdravstvenih stanja.

Ali drugi detalji kao što su vaše navike spavanja, fizička aktivnost i upotreba telefona takođe mogu otkriti različite informacije o vama.

Jedna studija je pokazala da ovi pokazatelji, između ostalih, mogu pomoći da se otkrije da li ste depresivni ili ne. Neki istraživači veruju da bi kolekcije digitalnih biomarkera jednog dana mogle da se koriste za praćenje simptoma mentalnog zdravlja. Ipak, kažu, daleko smo od toga da to postane realnost.

Sve informacije koje ste dali Google-u

Androide pokreću Google aplikacije (Chrome, Play Store, Gmail i slično). Čim se prijavite na svoj Android pomoću Google prijavljivanja, vaš telefon je povezan sa svim vašim drugim Google nalozima.

Kada se prijavite, Google ima pristup svemu što vaš telefon radi, uključujući dužinu i vrstu vaših telefonskih poziva, specifičnosti vašeg uređaja, vašu lokaciju i još mnogo toga.

Sve informacije koje ste dali svojim aplikacijama

Konačno, ‘Šta moj telefon zna o meni?’ možda nije pravo pitanje. Bilo bi prikladnije – šta moj telefon ne zna o meni?.

Vaša lokacija, zdravstveni podaci, religija, seksualna orijentacija, kontakti, glasovni snimci, fotografije, telefonski pozivi, istorija pretrage i ponašanje – ovo je samo nekoliko primera podataka koje aplikacije prikupljaju o vama. Postoje tone Android i iPhone aplikacija koje prate velike količine podataka svojih korisnika.

Dobra vest je da su Google Plai prodavnica i Apple Store preduzele korake da obezbede informacije o podacima koje aplikacije prikupljaju, a ovo možete da pregledate pre nego što ih preuzmete.

– Mislim da je glavna poenta za svakog kupca trenutno da stane, odvoji nekoliko minuta i razmisli šta vam daje ova aplikacija koju želite da koristite jer, kao i svaka usluga, može biti besplatna u smislu novca, ali vi nekako platite za to, bilo svojim reklamnim navikama ili podacima – kaže Selito, piše Riders digest, a prenosi 24sata.hr.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.