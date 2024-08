14 sitnica i malih stvari može odmah da vas usreći: Većina ne košta ništa, samo treba da uradite ovo

Kada razmišljate o tome kako da budete srećniji, lakše je da se koncentrišete na sve negativne stvari koje morate da eliminišete u svom životu: toksičnu pozitivnost, poređenje sebe sa drugima, problemi, problemi, problemi…

Svakako da otklanjanje neprijatnih stvari može pomoći, ali važno je da razmislite o malim stvarima koje biste mogli da dodate u svoj život i sebi podigli raspoloženje. Imajući to na umu, portal HuffPost je nedavno zamolio svoje čitaoce da podele jednu stvar koju su počeli da rade svakodnevno ili pak nedeljno, a koja ih je učinila mnogo srećnijima.

Pogledajte šta su imali da kažu.

1. Najmanje jednom dnevno pozvati člana porodice

„Uvek se javljam mojoj baki. Čak i ako su razgovori bezbrižni, produbljuju našu vezu i međusobno razumevanje. Neverovatno je kako nešto tako jednostavno kao što je povezivanje sa voljenom osobom na ovaj način može doneti radost i ispunjenje u moj život”, rekla je Kim.

2. Policijski čas za telefon

„Pre nego što odem na spavanje, stavljam i svoj telefon na spavanje. Ustanovio sam policijski čas za elektroniku! Bez društvenih medija, pomeranja interneta ili bilo kog uređaja sat vremena pre nego što odem u krevet”, rekao je Stejsi B.

3. Razmislite šta volite kod svog supružnika umesto šta vas nervira

„Jedna stvar koju sam počela da radim pre 10-15 godina jeste da svaki put kada me je moj muž iznervirao, što je često, pomislila bih na nešto pozitivno o njemu čemu se divim i što cenim – a ima toga mnogo! To je zaista promenilo naš odnos na bolje, što nas oboje čini srećnijim”, Andžela B.

4 Počnite da dodajete „.i to je u redu“ na kraj rečenice

„Umesto da uđem u spiralu propasti nečega što nisam postigao, ili sam spektakularno zabrljao, ova jednostavna fraza od tri reči pomaže mi da shvatim da je sve sa čime moram da se borim izvodljivo“, rekla je Hejli Kvin iz Londona.

5. Koristite mirise da podignete raspoloženje

„Moj novi hiperfokus je parfem, i bilo je tako zabavno učiti o različitim notama, novim izdanjima, raznim brendovima, kako se menja tokom vremena na vašoj koži. Naglasila sam da koristim parfem koji apsolutno volim, čak i ako sam po ceo dan kod kuće u helankama i majici. Dašak mirisa koji volim odmah me podiže raspoloženje.“, kaže Natalija Džons, spisateljica sa Floride.

6. Nađite hobi koji vas povezuje s precima

„Počela sam da šijem kao moja majka. Kada je mama umrla, želela sam da koristim njenu skoro novu mašinu da ostanem povezana sa sećanjem na nju”, kaže En G.

7 Počnite da potvrđujete sebe i ne tražite potvrdu od drugih

„Dosledan sam u prepoznavanju i potvrđivanju sebe – u svakom aspektu mog života. To mi je postepeno pomoglo da povratim svoju moć od traženja potvrđivanja od drugih i da se previše oslanjam na ispunjavanje tuđih očekivanja. To me je drastično učinilo srećnijim jer sada vidim sebe, čujem sebe i brinem o sebi mnogo bolje“, kaže Dagni Zenovija, pisac iz Gane.

8. Svakog vikenda idite u šetnju ili na planinarenje

„Vikendom idem na sve duže šetnje. Započeo sam 30-minutne mini šetnje, koje su me u početku iscrpljivale, ali sad sam ih povećala na tri-četiri sata“, kaže Zoi J.

9. Čitajte naslove jednom, najviše dva puta dnevno

„Nekada sam bila novinarka, tako da sam uvek imala informativni kanal u pozadini – uvek sam morala prva sve da saznam. Sada me raduje negledanje vesti. I dalje držim korak, želim da budem informisana. Ali sada proveravam naslove jednom, ponekad dvaput dnevno. Nisam tako depresivna”, Barbara B.

10. Hranite mačke i pse

„Počela sam da hranim mačke i mačiće za lokalno sklonište pre dve godine i još uvek idem. To mi donosi radost i zadovoljstvo”, Antea H.

11. Stavljajte sebe na prvo mesto

„Priznala sam da je u redu da imam svoj život. Ja nisam samo ćerka i samohrana majka”, Megi S.

12. Izazivajte sebe fizički

„Dobro je ponovo biti početnik u nečemu i uzbudljivo izazivati sebe fizički”, kaže Marisa F. „Preporučio bih dnevne šetnje. Pokušavam da hodam najmanje kilometar i po svakog dana, a to je zaista poboljšalo moje mentalno zdravlje, pre sam pio antidepresive”, rekao je Sidni V.

13. Čitajte knjigu pre spavanja svako veče

„Tako je jednostavno: pročitao sam knjigu pre spavanja. Sada čitam i spavam bolje i budim se odmorniji”, Genis H.

14. Slatki doručak u krevetu

„Moj muž, koji obično nije preterano ljubazan, svakog jutra mi donosi slatki doručak. Tu je kada se probudim i čini me srećnom svakog jutra. U braku smo 48 godina”, piše Dženifer B.

(Stil/Sensa.mondo)

