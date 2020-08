15 ekstra saveta koji su potrebni svakom paru

Bilo bi lepo kad bi postojao neki priručnik u kojem bi bili prikupljeni svi najbolji saveti kako stvoriti i očuvati čvrstu i srećnu vezu, ali tako nešto ne postoji.

Evo 15 ključnih saveta koji će, po mišljenju stručnjaka, ako ih usvojite, pomoći da učvrstite čak i najnestabilniju vezu, prenose mediji. Neka vas ne zavara jednostavnost nekih od saveta jer upravo ta jednostavnost garantuje uspeh.

1. Činite male stvari

Ukoliko želite brak u kojem ćete uvek uživati i na kojem će vam svi zavideti, zaboravite velike i pompezne poduhvate, poput večera u luksuznim restoranima, šampanjca pre spavanja ili putovanja na Bahame. Koliko god to zvučalo uzbudljivo, to su sve kratkoročna ulaganja. Ako želite da imate zaista neverovatno kvalitetan brak, usredsredite se na svakodnevne sitnice. Možda vam se čine beznačajne, ali ti mali gestovi stvoriće mnoštvo uspomena koje će vas grejati i u najhladnijim danima.

Šta smatramo sitnicama? Na primer, da donesete svom partneru ono što mu je potrebno čak i pre nego što je sam shvatio da mu to treba, da mu sipate šolju kafe pre nego sebi, da mu pripremite krevet pre nego što izađe iz kupatila ako je ceo dan radio ili da mu se nasmešite onda kad to najmanje očekuje. Te male, naoko beznačajne, stvari su zapravo ljubav i to napisana krupnim slovima. To je LJUBAV – i zato ne potcenjujte te dragocene sitnice koje greju srce.

2. Postanite najbolji prijatelji

Kad ste bili u srednjoj školi, s najboljim prijateljima ste delili sve – i dobro i loše. Šta god bi vam palo napamet, nazvali biste ih i proveli sate razgovarajući o tome. Sada vaš partner treba da postane vaš najbolji prijatelj. Delite s njim sve, i dobro i loše i neutralno. Važno je samo da delite sve. Čak je i jedno istraživanje potvrdilo činjenicu da su dobrobiti koje donosi brak mnogo veće za parove koji se međusobno smatraju najboljim prijateljima.

3. Slušajte

Svi volimo da imamo nekoga ko će nas saslušati kad imamo problem. Kako bismo nekoga utešili, nije uvek nužno rešiti njegov problem, često je najveća pomoć upravo to da poslušamo šta muči tu osobu. Ako ste žena, možda želite da vas suprug sasluša, no ne da nužno i rešava vaš problem. Ako ste muškarac i čitate ovo, verovatno ćete pomisliti kako morate da rešite problem svojoj dragoj. No, često je zaista sve što žena želi samo da je saslušate, klimnete glavom i kažete „biće sve ok“. Sposobnost slušanja partnera će zaista ojačati svaku vezu. jer će on znati da uvek može da vam se obrati i da ćete ga saslušati.

4. Pišite ljubavna pisma

Da, vremena su se promenila, navikli smo da šaljemo sms-ove i imejlove ili samo da zovemo, ali nema ničeg romantičnijeg od primanja ljubavnog pisma – pa makar i imejlom. Možda je to staromodno, ali je zaista romantično. Niko ko primi ljubavno pismo neće loše reagovati i reći „šta je ovo, kakva je to glupost?“. Ne, pročitaće ga, osetiće toplinu oko srca, upamtiti reči i sačuvati to pismo zauvek. I nemojte se ustručavati i misliti da niste talentovani za pisanje ljubavnih pisama: samo napišite ono što osećate, to je više nego dovoljno!

5. Zaboravite na poslednji komad

I to je jedan od načina da stvorite tople osećaje među vama. Zamislite da je na stolu poslednji komad kolača od čokolade i znate da je to omiljeni kolač vašeg partnera ili partnerke. Hoćete li ga pojesti ili ćete ga ostaviti njoj (ili njemu)? Ukoliko ga ostavite, to će biti gest koji će upamtiti, naročito ako i vi obožavate taj kolač. A tako pokazujete koliko vam je važno da on ili ona bude srećan.

6. Držite do sebe

Kad ste ulazili u brak verovatno ste izgledali bolje nego ikada, ali šta se dogodilo vremenom? Opustili ste se i prestali da marite kako izgledate, možda ste dobili i suvišne kilograme, a možda se više i ne doterujete jer smatrate da ne morate to više da činite. Ali zašto? Vi volite da vidite svog partnera kad je doteran, zar ne? E to važi i obratno. Dakle, zdravo se hranite, vežbajte i krećite se, odreknite se nezdravih navika i nastavite da se doterujete kao što ste to voleli da činite za svog partnera pre nego što ste se venčali.

7. Ne štedite na komplimentima

Verovatno ste u početku veze često partneru davali komplimente, no s vremenom ste počeli da ga doživljavate zdravo za gotovo. I verovatno mislite „zašto bih mu govorila da mi je zgodan i da ga volim kad to ionako već zna?“ Zašto? Zato što to svako voli da čuje i zato što je to vašem partneru podsetnik da vi mislite da je divan i da ste srećni što ste s njim. Komplimente možete dati u raznim situacijama: možete pohvaliti kako je nešto divno skuvao, način kako nosi neki kaput, kako ima divne oči i kako se očaravajuće smeje… Vi sigurno volite da primite kompliment, a to važi i za vašeg partnera. Samo posmatrajte iznenađeno i srećno lice svog partnera kad mu nakon dugo vremena date neki kompliment.

8. Pomozite kad god možete

Evo primera: vi nameštate krevet, vaš partner ulazi u sobu i počinje da vam pomaže u tom poslu. I posao je obavljen dvostruko brže. Ili perete sudove, a partner vam priđe, uzme suvu krpu i počne da briše i pakuje čiste sudove. Osećali biste se kao na sedmom nebu zbog takvih sitnica, a isto važi i obratno. Pronađite način da pomognete svom partneru u bilo kakvoj svakodnevnoj sitnici koju mora da obavi. Bilo da je reč o širenju veša, odlasku u prodavnicu, odvođenja dece na slobodne aktivnosti… lista je beskonačna. Kako biste ikada mogli da budete ljuti ili da mislite nešto loše o partneru koji uvek pronalazi način da vam pomogne.

9. Započnite i završite dan poljupcem

Možda vam se to čini trivijalno, ali ljubljenje je tako intiman, nežan i topao čin. Nažalost, mnogi parovi se ne ljube dovoljno često, naročito ako su već dugo u braku. Poljubac može biti veseo i razigran, nežan ili strasan. To je način da svom partneru kažete da je među vama sve u najboljem redu, uprkos bilo kakvim razmiricama. I tu zaista onda reči nisu potrebne.

10. Odlazite zajedno u šetnje

Ima mnogo dobrobiti zajedničkih šetnji: osim što ste na svežem vazduhu i krećete se, usput i razgovarate i učvršćujete svoju vezu. Svakodnevne šetnje su predivan način da ostanete povezani u rastrganoj i haotičnoj svakodnevici.

11. Ako je on jang, vi budite jin

Vi i vaš partner niste jednojajčani blizanci, već ste vrlo različiti i to je dobro. Te razlike među vama su prilike da zajedno rastete i razvijate se. Možete uvek da razmenite svoja gledišta, čak i onda kad se uopšte ne slažete oko nečega. To što ste otvoreni da čujete i drugu stranu daje vam priliku da naučite nove načine razmišljanja. Možda je vaš suprug otvoreniji, a vi ste suzdržaniji, no oboje možete da izvučete nešto korisno za sebe od onog drugog. U nekim situacijama će dobro doći njegova spontanost i otvorenost, a u nekim vaša suzdržanost. Umesto da vas razlike razdvajaju, one mogu doneti novu dimenziju vašoj vezi i učiniti vas oboje boljim i tolerantnijim osobama.

12. Zajedno ćutite

Ne morate baš uvek kad ste zajedno nešto da radite i razgovarate. Ponekad je dovoljno da zajedno ćutite. Sedeti u istoj sobi i čitati ili slušati muziku ili raditi svako za svojim stolom, može i te kako da bude prijatno i opuštajuće. To možete samo s osobom s kojom ste zaista bliski. Ponekad je dovoljno to što delite isti prostor, nije potrebno ništa više od toga.

13. Proverite kako je tokom dana

To zaista nije teško, a isplati se. To što ćete ga više puta tokom dana nazvati i pitati kako je, daće mu do znanja da vam je stalo do njega. To ne mora da bude nikakav dug razgovor, dovoljna je i jedna rečenica sa smajlićem na kraju. Nešto poput „Kako si? Mislim na tebe!“ ili jedan telefonski poziv da mu kažete da vam nedostaje. Recite mu kada ćete se vratiti kući i da jedva čekate da ga vidite. To je predivan način da partneru pokažete da vam je uvek u mislima.

14. Oprostite i pređite preko toga

U svakoj vezi neko će napraviti grešku, To je neizbežno i ljudski. Oprostite i nastavite dalje. Nemojte partneru tu grešku držati iznad glave poput giljotine. Ako se iskreno izvinio i žao mu je, prihvatite to. Ako je reč o nekoj velikoj grešci, poput vanbračne veze, verovatno će vam biti potrebna stručna pomoć da to prevaziđete, ali kad je reč o sitnim greškama, na primer ako je zaboravio vaš rođendan ili nije na vreme odveo decu u školu, prihvatite izvinjenje i pređite preko toga. Grešaka će uvek biti i nema smisla ni koristi da ih gomilate u svojoj glavi i stalno mašete njima partneru ispred nosa. Ni vi ne biste voleli da to neko vama čini, zar ne? A sigurno niste bezgrešni.

15. Uvek pravite kompromise

Veza uključuje dvoje različitih ljudi, pa je veština i spremnost na postizanje kompromisa od ključne važnosti za trajnost i uspešnost veze. To pokazuje da ste otvoreni za druga gledišta i mišljenja, da volite partnera i spremni ste da saslušate i prihvatite i njegovo gledište, te da ste sposobni da ponekad njegove potrebe stavite ispred sopstvenih.

