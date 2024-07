16 životnih mudrosti Nikole Tesle: Govorio je o odnosu Srba i Hrvata, a i o tome zašto nikada nije takao ženu

Nikola Tesla, genijalni pronalazač i vizionar, ostavio je neizbrisiv trag ne samo svojim izumima, već i filozofijom života koju je praktikovao. Njegova životna mudrost odražavala je njegovu posvećenost nauci, skromnost i viziju budućnosti.

Verovao je u moć discipline, važnost kreativnosti i nesebične posvećenosti poslu. Njegov način života, fokus na inovacije i altruistički pristup često su bili u suprotnosti sa materijalističkim vrednostima njegovog vremena.

16 životnih mudrost po kojima je Tesla živeo

Ovo su neke od životnih mudrosti kojima je Tesla živeo i koje su oblikovale njegov izuzetan doprinos čovečanstvu. Kroz analizu njegovih životnih navika i filozofije otkrivamo kako se Teslina mudrost ogleda u njegovom radu i zaostavštini, prenosi Net.hr.

1. Bez borbe nema rada

„Čovek je rođen da radi, da pati i da se bori. Ko to ne radi mora da propadne“, rekao je Tesla.

On je takođe prokomentarisao svoj istraživački rad: „Čvrsto verujem u pravilo kompenzacije. Prave nagrade su uvek srazmerne trudu i žrtvi. Neka budućnost govori istinu, sudi svakom čoveku prema njegovom radu i zaslugama. Sadašnjost je njihova , ali budućnost je moja, za koju sam toliko radio.“

2. Sloboda je sve

„Iako imamo slobodu mišljenja i delovanja, držimo se zajedno, kao zvezde na nebeskom svodu sa neraskidivim vezama. Ove veze se ne vide, ali ih možemo osetiti. Da li vam je poznat izraz ‘ne možete skočiti iznad glave’? Ovo je zabluda, čovek može sve“, prokomentarisao je Tesla važnost slobode.

3. Treba biti dobrotvor

Istakao je i značaj dobrih dela: „Ako budem imao sreće da ostvarim bar neku svoju ideju, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se ove moje nade ispune, najslađa misao će biti da to je bilo delo Srbina. Glumanje čak i malih bića dovodi do promena u celoj vaseljeni“.

4. Učite na greškama

„Nije veliko zlo ako učenik pogreši, ali ako veliki umovi pogreše, svet će skupo platiti za njihove greške. Naše mane i naše vrline nisu razdvojive, kao sila i materija. Ako su razdvojeni, čovek više ne postoji“, rekao je Tesla.

5. Intuicija ne vara

Tokom života razmišljao je i o važnosti osećanja koje nas navodi da verujemo da nešto nije u redu: „Intuicija je nešto što prethodi tačnom saznanju. Naš mozak poseduje, bez sumnje, veoma osetljive nervne ćelije, koje nam omogućavaju da osećamo istina, čak i kada je još uvek nedostupna logičkim zaključcima ili drugim mentalnim naporima“.

6. Moć uma i čula sve pokreću

„Ako pokušam da nastavim da prekidam tok misli, osetim pravu duhovnu mučninu, onda nehotice prelazim na drugi posao, iznenađen svežinom uma i lakoćom sa kojom savladavam prepreke koje su mi prethodno kvarile proračune. redovno pronalazimo odgovore na teška pitanja uz najmanji napor. Naša čula nam omogućavaju da sagledamo samo minutu spoljašnjeg sveta energije neophodne za naše postojanje“, rekao je pronalazač.

„Čovek mora da se vežba umereno i da kontroliše naša čula i sklonosti u svakom pogledu, održavajući se tako mladim telom i umom. Dar mentalne snage dolazi od Boga, božanskog bića, i ako svoje misli usmerimo na ovu istinu, postajemo u skladu sa tom velikom silom“, objasnio je on.

7. Mora postojati međusobno razumevanje

Iako mnogi znaju koliko je međusobno poštovanje važno, Tesla je naglasio: „Uzajamno razumevanje će biti neizmerno olakšano upotrebom jednog univerzalnog jezika.

„Mir u svetu može doći samo kao prirodna posledica univerzalnog prosvetljenja“, rekao je on.

8. Ideali nas vode kroz život

„Svi mi moramo da imamo neki ideal koji će upravljati našim ponašanjem i zadovoljiti nas, ali on nije materijalno, bilo da je u pitanju religija, umetnost, nauka ili bilo šta drugo, važno je samo da deluje kao nematerijalna sila“, objasnio je Tesla.

9. Novac nije bitan

Dok mnogi rade da bi što više zaradili, pronalazač ne deli isto mišljenje: „Novac ne predstavlja onoliku vrednost koliko je čovek za njega postavio. Sav novac sam uložio u pronalaske kojima sam omogućio nove pronalaske omogućavajući čovečanstvu da žive lakše Veliki industrijalci žele da radim za njih, ali ja ne želim da radim sa tuđim novcem i da budem zavisan.“

Na pitanje da li poseduje nakit, rekao je: „Ne, gospodine, nakit mi se gadi.

10. Energiju ne treba žrtvovati

„Svaki napor pod prinudom zahteva žrtvu životne energije. Nikada nisam platio tu cenu, naprotiv, pustio sam da mi misli cvetaju“, rekao je Tesla.

Kako odrastamo, razum jača i postajemo sve sistematičniji i kreativniji, ali ti prvi impulsi, na prvi pogled neproduktivni, su najveći trenutak i mogu snažno da kroje naše sudbine“, rekao je on.

11. Usamljenost je najmoćnija

Najviše je voleo da bude sam: „U stalnoj samoći um postaje oštriji. Da biste mislili i pronašli, nije potrebna velika laboratorija. Ideje se rađaju u odsustvu uticaja spoljašnjih faktora na um. Tajna pronalaženja je u samoći. Ideje se rađaju u samoći.

„Uništio sam svoju ‘seksualnost’ sa 33 godine zbog izvesne francuske glumice koja me je toliko gurnula da nisam mogao da se koncentrišem na posao. Nikada nisam dirao ženu“, prokomentarisao je svoj seksualni život.

12. Suditi po nacionalnosti nije dobro

„Dok ima različitih nacionalnosti, biće i patriotizma. To osećanje mora biti iskorenjeno iz naših srca pre nego što se uspostavi trajni mir. Njegovo mesto mora biti ispunjeno ljubavlju prema prirodi i naučnom idealu. Sve što je bilo veliko u prošlosti – bio ismejan, osuđivan, istiskivan, potiskivan – da bi iz te borbe izašao još jači, sve pobedniji“, rekao je Tesla.

On je komentarisao odnos Srba i Hrvata na početku Drugog svetskog rata: „Vaša mržnja pretvorena u struju mogla bi da osvetli gradove“.

13. Treba znati kako se nositi sa konfliktima

„Sukobi između pojedinaca, kao i između vlada i naroda, rezultat su nesporazuma u ​​najširem smislu te reči. Nesporazumi su uvek uzrokovani nemogućnošću da se vrednuje mišljenje jednih drugih. Opasnost od sukoba opasno se povećava što više odnosno manje dominantan osećaj borbenosti, koji svako ljudsko biće predstavlja. „Najbolji način da se oduprete ovoj tendenciji je odagnati neznanje iz dela drugih. Imajući to na umu, najvažnije je razmenjivati ideje i odnose“, rekao je pronalazač.

„Osvojiti čistu silu svakim danom je sve teže. Odbrana neprestano stiče prednost napada, kao da napredujemo u satanističkoj nauci uništenja“, izjavio je Tesla.

14. Pronalazak je najvažniji proizvod kreativnosti

„Najvažniji proizvod stvaralačkog uma je pronalazak. Njegov krajnji cilj je ovladavanje uma prirodom i iskorišćavanje njenih sila za potrebe čovečanstva“, rekao je Tesla o onome što mu je najvažnije.

„Pronalazač nalazi ogromnu nadoknadu u zadovoljstvu koje njegov rad pruža i u saznanju da je on jedinka izuzetnih sposobnosti bez kojih bi vrsta odavno nestala u teškoj borbi protiv nemilosrdnih elemenata. Mislim da nema dubljeg ispunjenja. To može da zahvati ljudsko srce nego osećaj pronalazača kada vidi da se njegove ideje ostvaruju.

„Ne žalim što su mi drugi ukrali ideje. Žao mi je što nemaju svoje“, govorio je Tesla.

15. Možete mnogo naučiti iz knjiga

„Naučio sam desetak jezika, studirao književnost i umetnost, proveo svoje najbolje godine u bibliotekama čitajući sve što mi je došao pod ruku i osećao sam da gubim vreme, ali ubrzo sam shvatio da je to najbolja stvar koju sam ikada uradio. Od svih stvari, knjige su mi bile omiljene“, rekao je on.

On je prokomentarisao američkog pronalazača Tomasa Edisona: „Bio sam zadivljen ovim čovekom, koji je bez odgovarajućeg obrazovanja ili naučnog iskustva učinio toliko toga.“

16. Priroda daje odgovore

„Ne postoji ništa što može da privuče ljudsku pažnju i zaslužuje da bude predmet proučavanja više od prirode. Razumeti njen ogromni mehanizam, otkriti njene stvaralačke snage i poznavati zakone koji njome upravljaju, najviši je cilj ljudskog razuma“, rekao je Tesla.

„Ako ne znate kako, posmatrajte fenomene prirode, to će vam dati jasne odgovore i inspiraciju“, objasnio je on.

