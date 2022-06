25 pitanja razotkrivaju realno stanje vaše veze ili braka: Spremni da saznate pravu istinu?

Terapeutkinja Điani Adamo sastavila je listu od 25 pitanja koja mogu da razotkriju pravo stanje vaše ljubavne veze. Pitanja su podeljena u pet osnovnih kategorija važnih za budućnost svakog ljubavnog odnosa – osećanja, potrebe, komunikacija, vrednosti i budućnost.

Adamo savetuje da uz pomoć ovog testa preispitamo sopstveni ljubavni odnos.

Odgovori na pitanja mogu da vam pokažu kakva su vaša stvarna osećanja prema partneru u ovom trenutku, da li su vaše potrebe u vezi zadovoljene, da li je vaša međusobna komunikacija kvalitetna, da li delite iste životne vrednosti i da li imate istu viziju zajedničke budućnosti, piše Zadovoljna.hr.

Ako imate nedoumica o budućnosti sopstvene veze, odgovorite na pitanja i možda ćete shvatiti kakav je zapravo vaš ljubavni život.

OSEĆANJA

1. Kad smo zajedno, da li se osećam prijatno i srećno ili tužno, zbunjeno i frustrirano?

2. Poštujem li ga takvog kakav je ili želim da ga promenim?

3. Poštuje li on mene ili ne vodi računa o mojim osećanjima?

4. Da li cenim njegov uticaj na moj život ili se osećam iskorišćeno uz njega?

5. Kada s njim podelim svoje misli, osećanja i brige, da li me sluša i odgovara s empatijom ili me ne doživljava?

POTREBE

6. Da li nam je veza važna u istoj meri?

7. Da li smo uvek tu jedno za drugo ili moram da ga ganjam svaki put kad mi je potreban?

8. Postoji li balans u našem odnosu ili sam ja ta koja vezu održava u životu?

9. Da li su mu moje potrebe jednako važne kao i vlastite ili moje ignoriše na račun sopstvenih?

10. Izvlačimo li ono najbolje jedno iz drugog ili se uz njega osećam kao roditelj koji stalno mora da pazi na njega?

KOMUNIKACIJA

11. Uživam li u našim razgovorima?

12. Da li me razume i da li me prati kad razgovaramo?

13. Da li verujem njegovim rečima ili se osećam izmanipulisano?

14. Da li uzima u obzir moje poglede na svet kada nam se mišljenja razilaze ili me uvek potkopava?

15. Da li mogu bez problema da mu kažem ne ili se moje ne nikada ne poštuje?

VREDNOSTI

16. Imamo li slične poglede na svet?

17. Ostajem li verna svojim stavovima ili sam ih izgubila u ovoj vezi?

18. Podudaraju li se naši stilovi života?

19. Da li je on finansijski odgovoran i da li ima plan za svoju budućnost ili živi dan po dan?

20. Da li oboje u istoj meri cenimo iskrenost, otvorenost i predanost u vezi?

BUDUĆNOST

21. Uključuje li me u svoje planove, odmore i porodična okupljanja ili sam ja njegova tajna devojka?

22. Da li je uvek jasan kad je reč o tome šta želi od života ili izbegava takav tip razgovora sa mnom?

23. Jesam li ja njemu iskreno objasnila šta očekujem od veze i šta mi treba da bih se osećala srećno?

24. Može li on to da mi pruži?

25. Da li mu je važna moja sreća i da li vidi sebe sa mnom u budućnosti ili sam ja jedina kojoj je dugoročno važna naša zajednička sreća?

