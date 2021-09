3 stvari možete BESPLATNO uzeti iz hotelske sobe, ali ove 3 NIKAKO!

Mala pakovanja šampona, kreme, sapuni, papuče – lepo je sačuvati uspomenu sa zanimljivog putovanja. Iz hotelske sobe možete poneti one stvari koje su namenjene za ličnu upotrebu. Ipak, ugostitelji često kažu da im osim tih „sitnica“ nestaju i mnoge druge stvari. Evo šta je to što je dozvoljeno poneti iz hotela, a šta je to što se smatra neprijstojnim i zbog čega možete imati ozbiljne neprilike.

Higijenske potrepštine

Predmete poput flašica šampona, dezodoransa, balzama za kosu, gelova za tuširanje i sapuna možete slobodno uzeti, nema ništa loše u tome. Njihova mala pakovanja savršena su za putnike i mogu se nositi bez ikakvih ograničenja u ručnom prtljagu tokom leta avionom. Možda će vas u hotelu dočekati i male flašice s losionima za telo ili kremama za ruke, paste za zube i sredstvo za ispiranje usta – slobodno ih ponesite sa sobom.

Brijači i kreme za brijanje

Čak i ako posedujete električni brijač, ne znači da ne možete da iskoristite besplatni jednokratni, koju vam je ostavilo hotelsko osoblje. Uz brijač obično dolazi i krema za brijanje kojom se takođe možete poslužiti.

Komplet za šivenje i pribor za cipele

Kompleti za šivenje obično dolaze u kompaktnoj veličini što ih čini savršenim za nošenje u vašoj torbi. Ako niste sigurni, uvek možete pitati osoblje hotela da li vam je dopušteno da ga uzmete, a obično im to ne smeta.

Još jedna vrlo korisna stvar koju možete pronaći u hotelskim sobama je pribor za čišćenje cipela. Većina hotela dopušta da ga gosti zadrže, baš kao i kašiku za cipele koju, ako ne nađete u sobi, možete potražiti recepcionera i pitati možete li je zadržati. Najčešći je odgovor – da.

Češljevi i četke za kosu

Neki hoteli stavljaju jednokratne četke za kosu i češljeve u sobe za svoje goste. Nakon što odete, korišćeni se bacaju, tako da ih možete zadržati.

Olovke, hemijske i koverte

Hotel vam neće prigovarati ako uzmete njihov pribor za pisanje ili koverte. Na sebi imaju njihov logo i mogu poslužiti kao dobra reklama.

Kafa, čaj, šećer i šoljice

Kesice s kafom i čajem možete pronaći u skoro svakoj hotelskoj sobi. Gosti ih mogu uzimati bez ikakve naplate. Ono što inače ne možete sa sobom poneti je posuđe iz hotelske sobe. Ako to zaista želite, možete pitati na recepciji možete li zadržati njihovu šoljicu. Obično će vam dozvoliti. Kad to osoblje odobri, znaćete da niste ništa ukrali, piše Večernji.ba.

Ogrtači i papuče

U jeftinijim hotelima ogrtače nije dopušteno odneti kući. Ako pokušate da ih uzmete, naplatiće vam. Ali u nekim skupljim hotelima ogrtači su uključeni u cenu vaše sobe. Neki od hotela mogu na njih čak utisnuti vaše inicijale ili logo hotela. To znači da su oni vaši i slobodno ih ponesite sa sobom, a uz ogrtač idu i papuče koje se obično mogu jednokratno koristiti. Ako korišćene papuče ostavite u svojoj sobi, njih će baciti nakon što odete. Dakle, nema štete ako ih odnesete kući.

Kišobran

Kišobrane možete dobiti na recepciji nekih hotela. Iako ih obično ne možete uzeti, možete razgovarati s recepcionerom i pitati ga možete li ih zadržati. Velika verovatnoća je da će vam dopustiti da ih ponesete. Na kraju krajeva, kišobrani imaju logo hotela i mogu poslužiti kao dobra reklama.

