3 znaka da verovatno „gušite“ svog partnera, pazite da ne preterate

Nema ničeg lošeg u tome da sa voljenom osobom provodite kvalitetno vreme, ali sasvim druga krajnost je kada svojim postupcima gušite svog partnera. Možda prolazite kroz fazu u vašem braku kada verujete da bi se vaši odnosi mogli poboljšati ako se više posvetite suprugu, ali to se neće dogoditi ako se on oseća kao da ne može da diše od vas.

Preterujete u pogledu intimnosti

U ovom slučaju preterana očekivanja uključuju nerazumne zahteve u pogledu vremena, ljubavi i energije. Ako zavisite od svog partnera u tom pogledu da on mora konstantno da jača vaše samopoštovanje, ispunjava sve vaše društvene potrebe i deli svaku emociju sa vama, zaista ćete ga ugušiti. Preopterećenost intimnošću više nije intimnost nego naporan posao.

Ne želite da on provodi vreme sa drugim ljudima

Prijatelji i porodica su važne osobe u životu svakog od nas. Bilo da ste u braku ili ne, nikad ne bi trebalo da izgubite kontakt sa ovim ljudima. Ako vi smarate da vaš suprug ne bi trebalo da se viđa sa svojim prijateljima i porodicom, jer vi ispunjavate njegove a on vaše potrebe, u velikoj ste zabludi. Istina ne može biti dalja od toga, jer su to zaista tri krajnosti.

Opsednuti ste proveravanjem njegovog telefona

Sasvim je legitimno uspostaviti politiku poverenja u braku koja uključuje telefon bez zaključavanja ili zajedničku lozinku. Međutim, ako konstantno uzimate suprugov telefon i prelistavate njegove email-ove, gledate fotografije koje ima u galeriji ili poruke koje razmenjuje sa drugim ljudima, to nije prihvatljivo ponašanje. Opsesivno je i vrlo ga je teško kontrolisati, ako mu dozvolite da vas uhvati u klopku.

