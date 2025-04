4 navike koje treba usvojiti da biste brže postali milioner: ‘Kreće od kreveta’

Mnogi veruju da su talenat, obrazovanje i poslovna strategija ključni faktori uspeha, ali socioekonomista Rendal Bel, koji je poslednjih 25 godina proučavao najbogatije ljude na svetu, otkrio je nešto iznenađujuće – postoji jednostavna jutarnja navika koja značajno povećava verovatnoću uspeha.

Bel, autor knjige Me We Do Be, analizirao je više od 5.000 ljudi različitog porekla, uključujući studente, nezaposlene i milijardere, istražujući njihove svakodnevne rutine. Rezultati su pokazali da jedna naizgled banalna navika može da igra ključnu ulogu u profesionalnom i finansijskom uspehu – ujutro pospremanje kreveta.

Nameštanje kreveta – mala navika sa velikim efektom

Prema Belovom istraživanju, oni koji nameštaju krevet svako jutro imaju 206 odsto veće šanse da postanu milioneri. Iako može izgledati kao trivijalan zadatak, ova jednostavna akcija postavlja mentalni okvir za produktivan i organizovan dan.

„Oni koji nameštaju krevet imaju veću verovatnoću da uspeju jer to ujutru stvara osećaj postignuća i kontrole, koji se prenosi na ostatak dana“, objašnjava Bel.

Ali nameštanje kreveta je samo jedna od navika koje praktikuju uspešni ljudi.

Druge navike milionera

Pored jutarnjeg nameštanja kreveta, Bel je identifikovao nekoliko ključnih „navika bogatih“ koje su uobičajene među uspešnim ljudima:

Buđenje rano ujutru – Većina milionera ustaje najmanje tri sata pre početka radnog dana kako bi što bolje iskoristili jutarnje sate.

Redovne vežbe – Mark Zakerberg i Ričard Branson su primeri uspešnih pojedinaca koji fizičku aktivnost čine sastavnim delom svoje svakodnevne rutine.

Čitanje i kontinuirano učenje – Bogati i uspešni ljudi neprestano ulažu u svoje znanje, povećavajući svoj intelektualni kapital.

Negovanje ličnih odnosa – Uspešni pojedinci posvećuju vreme svojim partnerima, svesni da kvalitetni odnosi doprinose dugoročnom zadovoljstvu i stabilnosti.

Planiranje dana – Svakog jutra definišu ciljeve i prioritete, osiguravajući da njihov dan bude strukturiran i fokusiran na postizanje rezultata.

Bel naglašava da su upravo te male, ali dosledne navike koje stvaraju disciplinu, organizaciju i produktivnost, ključne za uspeh.

