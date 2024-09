4 stvari koje ne smete dozvoliti odrasloj deci: Roditelji ovde greše i zato se duboko razočaraju

Postavite lične granice u vašem odnosu sa odraslom decom…

U porodičnim odnosima važno je da razumete, volite, podržite, oprostite. Ipak,i u ovako snažnim vezama moraju postojati granice koje se ne smeju prelaziti. Ponekad se bliskim ljudima čini da je naša ljubav neizmerna i da ćemo preko svega preći. Zbog toga je važno da uspostavite pravila i granice – nemojte se iznova i iznova žrtvovati. Ovo se posebno može odraziti na odnos dete – roditelj, posebno kada je dete postalo odrastao čovek, piše Sensa.

Evo koje stvari ne treba da dozvolite odrasloj deci:

1. Manipulacija emocijama

„Ukoliko me zaista voliš, onda će ovo učiniti za mene, daćeš mi to, obezbedićeš mi, biće kako ja želim… Ako tako ne bude, odlazim i više me nećeš videti.“ Ovo je vid manipulacije na koji ne treba da pristajete. Ukažite djetetu na manipulaciju, razgovarajte otvoreno i predložite da zajedno razmotrite sve moguće i nemoguće solucije. Iskažite svoje mišljenje, a neko ko vas voli zbog toga neće nestati iz vašeg života.

2. Dopuštanje svega zbog osećaja krivice

Jedna žena je sama odgajala sina. Krivicu što je dečak odrastao bez oca nadoknadila je time što mu je dozvolila da radi šta hoće. Ako hoćeš, okreči zidove, ako hoćeš, napravi aviončiće od mojih dokumenata – neću te grditi. Dečak je odrastao i prestao je da traži odobrenja svoje majke. Prvo je bez dozvole izvršio popravke u njenoj sobi i tražio troškove rada. Zatim je prodao njeno prigradsko imanje i stavio novac na svoj račun. Oženio se, razveo i zabranio majci da posećuje unuke.

3. Moje i naše

Da li sve treba da se deli u porodici? Ovo je još jedna stvar na koju treba da obratite pažnju. Ako voljena osoba uzme nešto od vas i ne smatra da je potrebno da to vrati (pa, mi smo deca), onda treba razmisliti o tome. U vezi, pored slepe ljubavi koja sve oprašta, mora postojati poštovanje ličnih granica. Kada dete od vas uzme pozajmicu, potrebno je da vrati. druga je stvar ako mu je vi poklanjate, ali kada sami traže, treba da vrate. To je stvar granica i odgovornosti.

4. Ne dozvolite da budete obezvređeni

Deca ne treba da naređuju roditeljima kako da žive, koliko novca da troše, da ismevaju vaš izbor, vaša uverenja. Postoji ogromna razlika između dobronamernih saveta i vrednih uputstava, čak i ako grešite. Ako volite da živite na određeni način, ne dozvolite nikome da kritikuje i preoblikuje ovu sliku umesto vas.

Stalno radite na svom odnosu sa detetom, ma koliko imalo godina, volite se, savetujte, budite podrška, oslonac, ali ne zaboravite da živite i svoj život.

