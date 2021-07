5 najčešćih razloga zašto vam je partner ljubomoran na bivšeg

Novi partner i nova veza uvek nose veliku dozu radosti i sreće, osim ako vaš partner, uprkos tome što vam je lepo zajedno i dobro se slažete, nema problema sa – vašim bivšim.

I umesto da uživaju u tome što ih silno volite i trudite se da to pokažete, počnu razmišljati o vašem bivšem partneru i upoređivati se s njim, pa krenu beskrajna ispitivanja o tome kako vam je bilo s njim. I tako počnu živeti u stalnom strahu da ćete ih napustiti.

Evo pet glavnih razloga zbog kojih bi vaš trenutni partner mogao biti ljubomoran na vašeg bivšeg, iako ste u harmoničnoj vezi.

1. Još uvek često razgovarate o bivšem

Budite iskreni: Koliko vremena provodite u razgovoru o bivšem partneru?

Svima ponavljate onu priču o tome kako ste zalutali na kampovanju? Kad kupujete nešto u trgovini svim prijateljima ispričate kako je on ‘baš tu vrstu sladoleda obožavao?’ Kad zasvira pesma koja vas povezuje s bivšim, odmah počnete pričati kako ste uz tu pesmu plesali na plaži?

Čini vam se da je sve to zapravo vrlo nevino i ne treba povezivati s vašim osećajima prema bivšem, ali nije baš tako: Niko ne želi da sluša priče o nekome koga ste voleli pre njega. Ako to često radite, time svaki put možete iznova povrediti partnera i dovesti do toga da se prepusti ljubomori.

Preispitajte dobro svoje ponašanje.

2. Imaju ‘težak’ teret iz bivših veza

Vi ste 56-godišnja razvedena žena. Izlazite s 50-godišnjacima koji su takođe razvedeni. Vi ste ljudi čija su srca već više puta osetila oštricu i vrlo ste srećni što ste to preživeli. Ali, nosite sa sobom sav teret iz prošlosti. Punu torbu bivših koji su vas varali – emocionalno, fizički ili i jedno i drugo. Kao rezultat toga, vrlo je teško verovati ljudima suprotnog spola.

Tražimo znakove da nas i ti ljudi varaju i često pomislimo s kim će nas lakše prevariti nego – s bivšim.

Dakle, ako je vaš partner ljubomoran na vašeg bivšeg, to bi moglo biti zato što je povređen u prošlosti. Zato je važno razgovarati o tome šta se dogodilo i sarađivati ​​kako biste bili sigurni da znaju da vi niste takva osoba, da ćete stvari raditi drugačije.

3. Bore se sa nesigurnostima

Imam klijenta koji ima stvarnih telesnih problema. Oduvek je bila takva i pomirila se s tim … ili je barem tako mislila. Upoznala je čoveka koji je upravo izašao iz duge veze pre nekoliko meseci. Kao rezultat toga, slike njegove bivše bile su još uvek na njegovim društvenim mrežama i ona ih je jednog dana imala pogledala.

Izgledala je tačno onako kako je ona oduvijek želela da izgleda. Mršava i sitna s plavom kosom. Zbog nje se počela osećati neverovatno nesigurno. Činjenica da je njen partner nekad hodao s idealom lepote kako ga ona zamišlja, uverila je da nikad ne može biti srećan s njom: Visokom crvenokosom ženom. Očito, ona nije bila njegov tip i on će je jednog dana napustiti, zaključila je.

Pogled na bivšu partnerku povećao je nesigurnosti koje je moja klijentkinja već unela u vezu. Kad je toga postala svesna, uspela je da shvati da je ta osoba njegova bivša, a ne njegov ideal lepote i partnerke.

Dakle, ostavio je i sada je voleo nju. Nema razloga za ljubomoru.

4. U vezi postoji nestabilnost

Jeste li u vezi u kojoj nakon nekoliko meseci u kojoj stvari postaju malo zalegnute? Prošla je početna faza ‘medenog meseca’, počinje stvarni život s prijateljima, porodicom, karijerom i hobijima koji pomalo utiču na sve ono što ste imate zajedno i hteli ste zaštititi.

Kod mnogih ljudi, kad se veza počne menjati, njihov prvi instinkt je da za to krive nekoga drugoga, a ne sagledaju što se zapravo događa.

Na primjer, imala sam klijentkinju čiji je partner živeo u inostranstvu. Njihova je veza išla u dobrom pravcu dok se neke stvari nisu počele menjati. Umesto da tada sagleda stvari u pravom svetlu, pretpostavila je da je to zato što se opet povezao s bivšom partnerkom, koja je takođe u inostranstvu. Misleći da postoji neko drugi, ona može prebaciti fokus na nešto izvan njihove veze, jer joj je tako lakše, a to onda postaje uzrok novih nestabilnosti u odnosu.

5. To je nešto sasvim drugo

Ovo je jedan od velikih paradoksa ljudskih bića: Sklonost da se usredsrede na jednu stvar kao izvor bede (npr. na svoj romantični život), umesto na ispitivanje opšte slike.

Moja klijentkinja proživljava stvarno teško vreme. Muči se na poslu. Ne voli svoj posao i zbog njega se oseća loše. Trebala bi potražiti drugi posao, ali umesto da radi na tome, ona traži nešto drugo što bi mogla okriviti za svoje loše raspoloženje.

To ‘drugo’ je nadohvat ruke: Bivša ljubavnica njenog ljubavnika. Jednostavno, na to možete biti ljubomorni, a da ne delujete ludo (jer svi su ljubomorni na bivšeg svog partnera, zar ne?). Tako je lako doći do toga da se osećate loše zbog sebe jer pomislite da je tuđi život bolji i da bi vaš partner bio srećniji s tom osobom nego s vama.

Zapitajte se: Jeste li stvarno ljubomorni na bivšu osobu ili je problem u nečem drugom?

Poznavanje te razlike pomoći će vam da počnete preduzimati korake za rešavanje onoga što treba rešiti, kako biste se ponovno mogli osećati dobro i biti srećni. Ljubomora na bivšeg partnera frustrirajuća je za sve, zato porazgovarajte s partnerom o mogućim razlozima i proverite kako ih zajedno možete rešiti da biste napokon bili srećni, prenosi Your Tango.

