5 NAJVEĆIH laži koje govorimo sebi kad se zaljubimo u ZAUZETOG partnera

„On ili ona će ostaviti svoju ženu ili muža, samo mu je potrebno vreme“ – jedna je od najčešćih zabluda u koje veruju ljudi koji se zaljube u partnera koji već ima zakonitu suprugu ili supruga, a možda i porodicu.

Ljubav je često nepredvidiva, pa nije redak slučaj da se neki beznačajni flert pretvori u povremeno viđanje, a nakon toga i u vezu. I to ne bi bio nikakav problem da on ili ona već nemaju nekoga kome su se zakleli na večnu ljubav.

1. Ono što ne zna, ne može ni da boli

To uopšte nije tačno. To što muž ili žena osobe sa kojom ste se upustili u vezu ne zna za to, a jednom će sigurno saznati, nikako ne znači da je vaš odnos u redu. Jednom kada sazna, a ponavljamo, saznaće, to će je uništiti. Ipak je taj brak sklopljen da bi trajao, a ta osoba je posvetila nekome svoj život, očekujući da će joj to biti uzvraćeno.

Zakleli su se jedno drugom, obećali da će se voleti zauvek, tako da nema opravdanja za vaše očekivanje da će sve proći glatko i bez suza.

2. To je čisto fizički

Većina ljudi koji stupaju u vanbračnu vezu pokušavaju sebe da ubede u to. Veruju u to da će stvari biti ležerne, a moći će da ih prekinu u bilo kom trenutku, bez opasnosti i štete. Nažalost, to ne funkcioniše tako.

Bez obzira koliko puta ljudi obećavali sebi da neće dozvoliti da se rode emocije, oni to ne mogu da kontrolišu. Kada provodite mnogo vremena sa nekim, redak je slučaj da jedna ili obe osobe ne razviju osećanja, a osećanja komplikuju stvari.

3. Ma neću se vezati

Ova konstatacija ide uporedo sa pokušajem da odnos ostane čisto fizički i ništa više.

Mnogim ljudima je teško da budu intimni sa nekim, a da se emocionalno ne vežu u određenoj meri. Neko im, vremenom, prosto postane drag.

Iako ste od početka bili svesni toga da je osoba sa kojom ste već zauzeta, nije lako kontrolisati sopstvena osećanja, čak i kada postoje realne prepreke i kad ne postoje očekivanja.

4. Razvešće se zbog mene jednog dana

Znajte da se to skoro nikada ne dešava. Možda će vam govoriti da ste vi ta osoba sa kojom zaista želi da bude i da ne želi da ostane u braku, ali u najvećem broju slučajeva će to reći samo da bi vas duže zadržao ili zadržala, prednose mediji

Preljubnici uvek znaju šta neko želi da čuje.

5. Loše im je u braku, bolje bi mu/joj bilo sa mnom

Osoba koja je spremna da prevari nekoga kome se zaklela na večnu ljubav, reći će sve što treba, kako bi ubedila drugu osobu da ne čini ništa loše.

Pričaće kako nema strasti, kako se stalno svađaju i loše slažu, kako ne može više da trpi dramu ili čak psihičko zlostavljanje. Ovi izgovori možda nisu ništa drugo do obične laži. Moguće je da je njihov brak sasvim korektan i da funkcionišu kao savršen par.

