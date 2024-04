5 navika natprosečno inteligentnih ljudi: Najviše ih izdvajaju stvari na koje drugi ne obraćaju pažnju

Određene osobine koje poseduju vrsni pojedinci, prema rečima stručnjaka znak su visoke inteligencije.

1. Vole da razmišljaju naglas

Inteligentni ljudi stalno razgovaraju sami sa sobom, kažu stručnjaci. Jedan od glavnih razloga zašto se bave razgovorom sa samim sobom je to što im pomaže u rješavanju problema i donošenju odluka. Na taj način mogu bolje da razmišljaju i dolaze do kreativnih rješenja. Kada ljudi razgovaraju sami sa sobom, mogu razmisliti o svom ponašanju i analizirati svoje emocije, prenosi Sensa.

2. Vole da budu sami

Što ste pametniji, to ćete više biti fokusirani na svoje dugoročne ciljeve, što znači da vas druženje s prijateljima može pre ometati nego pomoći, kažu stručnjaci. Pametni ljudi mogu tražiti samotnjački način života kako bi zadovoljili svoju potrebu za nesmetanom intelektualnom znatiželjom i kreativnošću. Mogu biti socijalno anksiozni ili osetljivi pa će se oslanjati na svoje unutrašnje misli jer im je to prijatnije nego druženje s drugim ljudima. Svako ima jedinstvene potrebe, ali bez obzira na to, važno je prepoznati da samoća može pružiti golem rast i uvid onima koji je prihvate Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je da visoko inteligentni ljudi uglavnom imaju bolje lične granice. Takođe, izbirljivi su oko toga čemu će reći ‘da’.

3. Puno čitaju

Većina uspešnih ljudi ima jednu zajedničku stvar, a to je da nikada ne prestaju da uče. Strastveno čitanje deo je njihove lične rutine uz pomoć koje se razvijaju i napreduju. Ljudi koji donose odluku o svakodnevnom čitanju aktivno biraju angažovati, poboljšati i izazvati svoj mozak umesto da rade nešto pasivno, kao što je igranje video igara ili gledanje televizije.

4. Ističu se u neredu i kreativnom haosu

Psiholozi već dugo veruju da je inteligencija komplikovana i da je nije lako definisati. Dakle, moglo bi se pretpostaviti da je visoko inteligentna osoba visoko organizovana, zar ne? Međutim, nije baš tako. Eksperiment Univerziteta u Minesoti otkrio je da su ljudi koji su imali neuredno okruženje došli do kreativnijih ideja od onih koji su imali uredan i organizovan prostor. Čini se da nesređena okolina nadahnjuje prekid tradicije, što može proizvesti inovativne zaključke. Uredno okruženje, nasuprot tome, potiče konvencionalno ponašanje i igranje na sigurno.

5. Kasno idu na spavanje

Novije studije pokazuju da su ‘noćne ptice’ zapravo pametnije i kreativnije od svojih kolega koji rano ustaju. Istinska inspiracija u najvećoj se meri budi tokom ranih jutarnjih časova, a samo istaknuti pojedinci imaju moć da zamene dan za noć, što takođe doprinosi razvoju nezavisnog i posebnog karaktera kakav imaju samo visokointeligentni pojedinci.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.