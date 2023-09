5 navika zbog kojih ćete se osećati bolje od 97% ljudi

Ovo nije još jedan vodič za samopomoć da biste magično poboljšali svoj život u kratkom vremenskom periodu. Poboljšanje svog života do nivoa kojem težite je posao koji je u toku. To zahteva trud i zahteva vreme i strpljenje. Ponekad pokušavate sve što je moguće da unesete više produktivnosti u svoj život, ali toliko vremena se troši na razmišljanje o tome kako da unesete više ispunjenja u svoj život da ne ostaje vremena da to zaista sprovedete.

Ne brinite, napravili smo listu od pet navika koje su delotvorne i koje se lako mogu učiniti delom vaše rutine. Ove navike, ako se praktikuju redovno, sigurno će učiniti da se osećate bolje od 97% ljudi.

Probudite se i idite napolje da prošetate ujutru

Započinjanje jutra u pravom stilu postavlja ton za vaš dan. Uverite se da ste budni čim alarm zazvoni, nemojte ga odlagati. Ostavite svoj krevet i malo se sunčajte. Poznato je da jutarnja sunčeva svetlost povećava energiju i smanjuje nesanicu. Ići u šetnju je dobra ideja. Hodanje izaziva oslobađanje hormona dobrog osećanja – endorfina. Dok ste u šetnji, razmislite o tri stvari na kojima ste zahvalni, tri stvari koje želite da postignete i tri promene koje želite da napravite u svojim ličnim odnosima.

Probajte nove stvari

Da li vam se ponavljaju misli o tome koliko vam je život dosadan sa istim monotonim navikama da idete na posao, da se vraćate, jedete i spavate? Čini se da ciklus traje, dok sedite i čekate taj jedan dan kada ćete iskoristiti sve na čekanju i otići na odmor. Da biste prekinuli krug, morate često pokušavati stvari; ovo čini da se radujete svakom novom danu i životu uopšte. Ne čuvajte svoje lišće, radije iskoristite svaku priliku koju imate. Za to vreme idite na mali izlet, pešačenje, odmor za vikend ili isprobajte svoje hobije. Ovo će vam obnoviti raspoloženje i pokrenuti vas ponovo.

Izgledajte najbolje

To što se ne trudite da izgledate reprezentativno nije znak da uštedite malo vremena ujutru, već znak da sebe ne shvatate ozbiljno. Možda ste često čuli, tretirajte svoje telo kao hram. Ideja nije da se potroše hiljade dinara na odeću, šminku i negu kože, već dovoljno da izgledate reprezentativno. Kupajte se svaki dan i izgledajte uredno sa dobro ispeglanom odećom i počešljanom kosom.

Napravite listu prioriteta

Nekim oblastima našeg života je potrebno više pažnje od drugih, svako ima neke probleme koji se dešavaju u životu i koje treba rešiti. Ali zaboravljamo da radimo na njima dok smo previše zauzeti pravljenjem karijera. Dok naporno radite, ne zaboravite da se pozabavite pitanjima kao što su potonuće veze, sa partnerom, prijateljem ili porodicom. Vaše finansije, vežbe i mentalne i fizičke. Ako se ostave da propadaju, umesto da zaleče, postaće gore i ponovo će se pojaviti na način koji nije više popravljiv. Zato dajte prioritet ovim pitanjima i radite na njima; učiniće da se ponovo osećate da kontrolišete stvari.

Dajte prioritet svom zdravlju

Morate biti zdravi da biste radili toliko stvari koje ste planirali da uradite u životu. Umor tokom celog dana znak je da vam nedostaje energije. To je verovatno zbog nepotpunog sna. Pokušajte da smanjite vreme ispred ekrana pre nego što odete u krevet, umesto toga pročitajte knjigu, to će vam pomoći da bolje spavate. Da biste imali više izdržljivosti za obavljanje svakodnevnih aktivnosti sledećeg dana, pokušajte da uključite svakodnevnu vežbu u svoj život. Ostanite hidrirani; daje vam više jasnoće da razmislite o stvarima. Kako se vaše zdravlje bude poboljšavalo, počećete da vidite značajna poboljšanja u svom životu.

Mudre misli o sreći

„Najvažnije je uživati u životu – biti srećan. To je sve što je važno.” – Odri Hepbern

„Ništa vam ne može doneti sreću osim vas samih.“ – Ralf Valdo Emerson

„Nikad ne žali za onim što te je nasmejalo.” – Mark Tven

„Sreća je najbolja šminka.“ – Dru Barimur

„Sreća je stanje uma. To je samo prema načinu na koji gledate na stvari.“ – Volt Dizni

„Ako želite da budete srećni, budite.“ – Lav Tolstoj

