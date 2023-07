5 neobičnih znakova da ste natprosečno inteligentni: Nekim ljudima se vidi na licu, kaže poznati psiholog

Popularni psiholog Ali Fenvik koristi društvene mreže da bi savremenu psihologiju približio masama, najčešće objašnjavajući različite tehnike za poboljšanje opšteg blagostanja i ljudskog ponašanja na jednostavan način.

Zbog ovakvog pristupa, samo na Instagramu ga prati preko 400.000 ljudi. Jedna od tema koje je odlučio da obradi su neobični znaci inteligencije, odnosno ukazao je na ljudske karakteristike koje u početku ne bismo povezivali sa inteligencijom.

Prema njegovim rečima, skriveni znak da je neko inteligentniji nego što misli je preterano razmišljanje. Da li ste jedan od onih koji stalno nešto analiziraju i zaokupljeni su time? Ako je vaš odgovor da, sigurno imate zavidan nivo samorefleksije i introspekcije, blagosloveni ste emocionalnom inteligencijom, ali pojačana svest o sopstvenim i tuđim postupcima takođe može biti veoma opterećujuća za vas, piše Sensa.story.hr.

Ako ste noćna ptica, to takođe govori mnogo o vašoj inteligenciji. Naučnici ne tvrde da nas kasniji odlazak na spavanje čini pametnijima, već suprotno – veći koeficijent inteligencije razlog je kasnijeg odlaska u krevet.

Sledeći znak je smisao za crni humor i sarkazam. Naime, prema Fenviku, kao i nekim naučnim istraživanjima, sarkazam je karakteristika inteligentnih ljudi brzog uma. Takođe, sarkastični ljudi imaju dobar uticaj na druge jer kada komunicirate sa njima, vaš mozak mora da radi mnogo brže nego inače.

Četvrti znak je kratkovidost (miopija), koja je, sudeći po komentarima, posebno zbunila ljude, ali ima naučnu osnovu. Na primer, objavljeno je u naučnom časopisu Nature Communications da inteligentniji ljudi češće nose naočare ili kontaktna sočiva ili su genetski predodređeni da ih nose u budućnosti.

Ako volite da provodite vreme sami, to je takođe znak inteligencije, smatra psiholog. Naime, studija objavljena u „British Journal of Psichology“ pokazala je vezu između sposobnosti da se dobro nosi sa usamljenošću i inteligencije. Slobodno vreme koristimo za razmišljanje, postavljanje prioriteta, planiranje, a sve to vodi ka većoj samokontroli.

(Sensa)

