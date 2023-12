5 pitanja koja će vam promeniti život: Postavite ih da bi upoznali istinskog sebe

U današnje vreme postoji pritisak da svi moramo da idemo dobrim starim poznatim putem do uspeha i sreće – potraga za uspešnim poslom, srećnim brakom, decom i lepim domom. Mnogi slepo slede taj put ne pitajući se da li je to ono što zaista žele u svom životu. Za to su delimično krivi mediji i društvene mreže, koje nam neprestano usađuju iskrivljene i idealne percepcije života, jer nas mogu naterati da verujemo da nam je nešto potrebno, a zapravo to nikako ne želimo, piše Conscious reminder, a prenosi Sensa.hr.

Zato je važno da naučite kako da budete u kontaktu sa sobom i da izaberete sopstveni put ka zadovoljstvu i sreći – a ovih pet pitanja koja možete sebi da postavite mogu vam pomoći u tome. Slušajte svoj unutrašnji glas i odgovorite na ova pitanja koja vam mogu promeniti život.

Šta radite?

Ponekad radnje u životu mogu postati automatske i u jednom trenutku se nađete na nezamislivom mestu i zapitate se kako ste došli do te tačke u svom životu. Zato obratite pažnju na ono što radite – bilo u privatnoj ili poslovnoj sferi i razmislite da li je to u skladu sa vašim idealima i većim ciljevima. Pokušajte da primetite da li vaše trenutne radnje čine da se osećate zadovoljno i ispunjeno, ili ako se osećate sve više anksiozno – ovo vam može biti jasna poruka o tome šta treba da uradite sledeće.

Kako se osećate?

Vaše emocionalno stanje može biti ključni pokazatelj kvaliteta i zadovoljstva u vašem životu. Zapitajte se koje su vaše emocije. Da li se osećate iscrpljeno ili puni energije? Da li ste mirni i ispunjeni ili nervozni i uznemireni? Ako većinu vremena osećate pozitivne emocije, to znači da ste na dobrom putu.

Šta želite?

Ovde pokušajte da ignorišete i izbacite sva očekivanja koja drugi imaju oko vas. Zapitajte se, da imate svo vreme sveta i sav novac sveta i da ne morate da brinete ni o čemu – šta biste voleli da radite u životu. Šta vas čini srećnim i ispunjenim?

Šta zanemarujete?

Koje su stvari koje redovno ignorišete i poričete u svom životu, govoreći sebi da će biti bolje ili da ćete se time baviti kasnije? Možda vas upravo te stvari deprimiraju i stoje na vašem putu ka sreći. Koliko god se plašili suočavanja sa ovim problemima, razmislite koliko bi vam život bio bolji bez njih.

Šta očekujete?

Svi imamo neostvarene snove i želje – ali mnogi ne rade ništa da ih ostvare, samo čekaju – bolje dane, bolje prilike. Čekaju da im neko ostvari snove. Ne dozvolite sebi to, već učinite sve što možete da ispunite svoje najdublje želje.

