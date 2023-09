5 razloga zašto žene vole muškarce koji imaju veliki nos, da i to je što ste pomislili ali jedan razlog će vas šokirati

Mnogo ćete čuti diskusija o tome, da li su muškarci sa velikim nosevima ružni i da li su oni privlačni devojkama. Verovatno mnogi misle da devojke izbegavaju da budu sa muškarcima koji imaju veći nos, ali ima nekoliko razloga zbog kojih ih devojke obožavaju.

1. Ko ima veliki nos ima i veliki „ponos“

Znate šta kažu za muškarce sa velikim stopalima? Ista ta teorija primenjuje se i na muškarce sa velikim nosevima, pa se zato kaže „šta je u izlogu, to je i u radnji“. Iako neki misle da veliki nosevi nisu privlačni, kod nekih devojaka, to je samo pokazatelj da muškarac krije „tajno oružije“ koje će izludeti svaku devojku.

2. Kad su ruke zauzete, dobar je i nos

Kažu da se tokom ljubavnog zanosa trebaju koristiti svi delovi tela. Međutim, kada su ruke zauzete, šta onda raditi? Oni koji imaju veći nos mogu odlično da ga iskoriste, a budite sigurni da će se ženama svideti vaše nosno golicanje.

3. Veliki nos je dokaz mudrosti i moći

Kroz istoriju se verovalo da muškarci sa velikim nosem poseduju posebnu moć i mudrost. Neke žene i danas veruju u to, a mnoge mogu to i da potvrde, jer žene koje su bile sa nosonjama kažu da su oni neverovatni i da uvek imaju nešto novo da im pokažu.

4. Imaju više para

Kinesko verovanje govori da muškarci sa velikim nosem imaju više para, pa će devojke koje u to veruju sigurno hteti da se upoznaju sa vama. Čak i ako trenutno nemate velike količine novca, to ne znači da ih nećete imati, jer Kinezi veruju da muškarci sa velikim nosevima privlače novac i da će kad tad doći do bogatstva.

5. Otporniji su na bolesti

Žene žele zdrave i jake muškarce, a istraživanja su pokazala da muškarci sa većim nosevima imaju bolju zaštitu od virusa i da imaju jači imuni sistem, tako da su otporniji i izdržljiviji od muškaraca sa manjim nosevima.

(Espreso/muskimagazin)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.