5 signala da vaše prijateljstvo nije iskreno i da će nestati: Jedan je posebno važan

Prijateljstvo je dragocenost koja se teško stiče, a lako gubi i potrebno ga je negovati. Ono pravo prijateljstvo uvek je dvosmerna ulica, a iskreni prijatelji se jedan drugom uvek nađu i “u dobru i u zlu”.

Međutim, nekada smo, iz potrebe da sa nekim ljudima koji su nam dragi budemo bliski, spremni da pravimo ne baš zdrave kompromise, pa nam se događa da iz nekog odnosa koji smo smatrali iskreno prijateljskim izađemo povređeni.

Psiholozi kažu da postoji pet znakova koji jasno ukazuju da neko prijateljstvo nije pravo.

1. Prijateljstvo je jednostrano

– Odnosi ne mogu biti jednaki sve vreme, ali bi reciprocitet u njima trebalo da postoji u što većoj meri – kaže Ajrin Levine, klinički psiholog i stručnjak za prijateljstvo.

Kada se samo jedna osoba u prijateljstvu trudi da provodi vreme sa drugom stranom i interesuje se za život druge osobe, tada prijateljstvo postaje jednostrano. Moguće je da ćete se osećati nepoštovano i povređeno ako vaš prijatelj nije iskreno zainteresovan za vas i vaše situacije.

– Alarm da prijateljstvo nije dvosmerna ulica jeste kada neko ko bi trebalo da je vaš prijatelj pretvori većinu vaših razgovora u svoj monolog. Ili kada ne možete pred njima da izrazite svoje ideje, emocije ili podelite iskustva. Ili kada počnete da pričate nešto što vas muči, a on ponovno prebaci temu na sebe. Ovo su važni pokazatelji da to prijateljstvo nije pravo – kaže stručnjak za prijateljstvo Šasta Nelson.

2. Kada ste u blizini te osobe, ne osećate se prijatno

– Ako spustite telefonsku slušalicu ili odete kući posle provedenog zajedničkog vremena s prijateljem i osećate negativne emocije, manje je veroatno da ćete hteti da ponovite to iskustvo – ističe Nelson.

Obratite pažnju na to da li vas iscrpljuje interakcija sa nekim ili ne, da li vas ta osoba osuđuje ili kritikuje, da li pokazuje zahvalnost ili uvažavanje ili je suština vaših razgovora uglavnom negativna.

Ukoliko se često osećate loše posle druženja s tom osobom, to je ključan znak da to nije prijateljstvo na duge staze.

3. Nemate nikakve planove za druženja

Svi prolazimo kroz razdoblja kada je rasporede teško uskladiti, ali ako ne možete s vremena na vreme da odvojite ni 10 minuta za telefonski poziv ili razmenu poruka, to je onda pokazatelj vaših stvarnih prioriteta.

– Ako vam je teško da uskladite slobodno vreme jedno s drugim ili ako jedno od vas stalno odlaže sastanke za neki drugi put, to može ukazivati ​​na to da vam je motivacija da budete zajedno smanjena, a to je znak da prijateljstvo nema čvrste osnove – objašnjava klinički psiholog Ajrin Levine.

4. Ne raduje se vašem uspehu

– Još jedan znak lošeg prijateljstva je prijatelj koji vas „ruši“ – otkriva psiholog i stručnjak za prijateljstvo Marisa Franko.

– Obratite pažnju na njihovu reakciju kada objavite neki uspeh u svom životu – bilo da se radi o poslu ili nekoj ličnoj stvari. Fokuisrajte se na to da li je ta osoba srećna zbog vas ili je ljubomorna, pa minimizira vaš uspeh i sreću i pokušava da vas obeshrabri.

Kada prijatelj ne slavi vaše uspehe, to je često iz osećaja ljubomore ili nesigurnosti.

– Biti srećan zbog uspeha prijatelja važan je deo zdravog prijateljstva. Sve suprotno od toga nije dobro – kaže Franko.

5. Vremenski test pravog prijateljstva

Oni koji imaju prijateljstvo bazirano na jakim i zdravim osnovama, nemaju problem sa fizičkom i vremenskom distancom.

– Ako ste u stanju da sa prijateljem posle nekog vremena neviđanja nastavite razgovor kao da ste juče zajedno popili kafu, budite sigurni da je vaša povezanost duboka. Ukoliko se pri takvim susretima osećate nelagodno i ne znate šta biste s njim razgovarali, vaše prijateljstvo je na testu i pitanje je koliko će još potrajati.

Prirodan osećaj opuštenosti koji s nekim možete da ostavite i posle duge vremenske pauze, jedan je od glavnih pokazatelja pravog prijateljstva – kaže psiholog Franko, piše Telegraf.rs.

