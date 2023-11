5 tajni o novcu: Evo kako finansijski priliv zapravo funkcioniše

Otkrivamo 5 tajni vezanih za novac, koje mogu biti odlučujući faktor za vaše siromaštvo ili bogatstvo.

TAJNA O NOVCU #1 : NOVAC DOLAZI ONIMA KOJI SE NE PLAŠE DA O NJEMU PRIČAJU

Prvo što morate da znate jeste da u novcu nema ničeg lošeg i zlog. Novac je neutralan.

Zamislite da uživate da pričate o košarci. Ako npr. uživate da igrate ili gledate košarku, da li bi Vas bilo sramota da razgovarate o košarci sa svojim prijateljima? Ne, ne bi. Zašto bi Vas onda bilo sramota da pričate o novcu?

Vi u svojoj glavi sada imate neku priču. O zdravlju, o uspehu, o životu, a takođe i o novcu. Takve priče su vam možda preneli vaši roditelji, možda vaši rođaci, ljudi koje znate, volite, vaša braća i sestre, nije važno. Ali vi ste odnekud pokupili te priče.

Sećate se kada ste bili dete? Horor priče, strašne priče, baba-roga koja se krije u ormaru? Neko vam je usadio te misli u glavu, a neko vam je takođe usadio i strašne misli o novcu: da je teško doći do novca, da će vas pokvariti, da morate učiniti nešto loše da biste zaradili novac… Da čak i ako uspete da zaradite novac, da ćete ga teško zadržati, da ako zaradite novac i izgubite ga, onda ćete ispasti jako, jako glupi.

Ništa od toga jednostavno nije tačno. Ljudi koji se muče s novcem, koji se plaše da razgovaraju o novcu, verujte – govore i oni ponekad o novcu. Razlika je u tome što se oni svađaju oko novca. Da li se vaši roditelji svađaju oko novca? Da li se raspravljate oko novca sa voljenom osobom, vašim supružnikom, dečkom ili devojkom? Razgovarajte o novcu svakodnevno, ne samo iz straha. Osetićete slobodu.

TAJNA O NOVCU #2: NOVAC DOLAZI ONIMA KOJI GA NAJVIŠE VOLE

Novac je divna stvar, a pogotovo zato što ljudi koji ga imaju mogu potpuno da zaborave na njega. Oni su jedini koji to mogu. Vidite to na svom primeru.

Trenutno ne razmišljate o kiseoniku, zar ne? Zašto? Zato jer ga imate na pretek! Udišete i izdišete. Ne trošite ni sekundu razmišljajući o tome. Ali, zamislite sada da ste pod vodom i ponestaje vam vazduha. Pogodite šta? Jedino o čemu ćete moći da razmišljate je vazduh tj. kiseonik. Kad nečega imate dosta, ne morate da razmišljate o tome.

Veoma je teško ne razmišljati o novcu i ne brinuti se za novac onda kad ga nemate. Kada ste zabrinuti oko plaćanja računa, dugova na kreditnoj kartici, plaćanja kirije – onda morate razmišljati o tome. Novac i briga o njemu vam tada okupiraju misli i ograničavaju vaše sposobnosti da radite druge stvari i da se fokusirate na druge oblasti svog života. Vidite da vam novac daje sposobnost da volite, dajete, izražavate se, činite više, budete nešto više, da podižete druge. Zato volite novac, volite svoju porodicu, volite sebe, volite pomagati ljudima. Nema ništa loše u tome. Možete voleti sve ostalo, uključujući novac.

TAJNA O NOVCU #3: NOVAC DOLAZI ONIMA KOJI GA NAJBOLJE RAZUMEJU

Koliko razumete novac? Zamislite jezik kojim trenutno govorite. Koliko vam je trebalo da naučite taj jezik? Koliko godina ste proveli učeći, pišući i pričajući jezik kojim trenutno govorite? Koliko vremena ste proveli učeći o računaru ili internetu?

Sada je pitanje, koliko usmerenog obrazovanja ste dobijali o novcu tokom odrastanja? Koliko vremena ste proveli učeći o tome kako novac funkcioniše, kako zaraditi novac i kako stvoriti bogatstvo kao odrasla osoba? Govorite li jezikom novca, a to je računovodstvo?

Da li razumete reči kao što su zadržana zarada, povraćaj ulaganja, amortizacija, obaveze, potraživanja? Sve ove reči su ono što čini jezik novca. Vas tokom odrastanja niko nije učio kako novac funkcioniše, kako se pravi, kako se zadržava, kako ga ulažete, kako ga množite. A kako možete razumeti jezik, kako ga savladati, kad ni reči ne razumete? Prvo morate da razumete reči, onda možete savladati jezik, onda ga možete koristiti, ali prvo morate da shvatite kako novac funkcioniše i tako ćete postati pravi majstor za pare.

TAJNA O NOVCU #4: NOVAC DOLAZI ONIMA KOJI ZNAJU KAKO DA GA CIRKULIŠU

Nije poenta samo da novac čuvate i zadržite, da ga ne trošite, već je bitno i da on kruži. Kad god dođe do zatezanja u ekonomiji, šta kaže vlada? Troši novac.

Idite, trošite novac, kupujte. Zaposlite tog novog zaposlenog, započnite taj novi posao, napravite tu investiciju, idite na to putovanje, kupite taj automobil… Žele da trošite, jer to zadržava novac u opticaju. Dakle, novac ide onima koji znaju kako da ga cirkulišu. Što se tiče poslovanja, idite, otvorite tu novu kancelariju, proširite se. Tako milijarde i milijarde nastavljaju da kruže i tako stvarate zamah u ekonomiji. Ista stvar u prodaji. Prodavac bi mogao da cirkuliše novac jer zarađuje novac. Bez njega, te prodaje ne bi bilo. Do transakcije ne bi došlo. Dakle, novac dolazi onima koji znaju kako da ga ubace u tokove.

TAJNA O NOVCU #5: NOVAC DOLAZI ONIMA KOJI ZNAJU KAKO DA GA MNOŽE

Pogledajte najbogatije ljude na svetu. Oni su menadžeri novca, investitori. E sad, zašto njima toliki ljudi daju svoj novac? Zato što oni znaju kako da taj novac umnože. Oni znaju kako da generišu dobre povrate za svoje investitore. Vrlo je jednostavno. Jednom kada naučite kako da umnožite novac, ne morate više juriti novac, novac će juriti vas.

Da li vi pričate o novcu? Da li ga volite, razumete, znate kako da upravljate njime, da ga umnožavate? Razmislite u čemu od ovoga ste dobri, a gde malo škripi i poradite na to

