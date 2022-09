5 znakova da vaša veza postaje toksična, ne ignorišite ih

5 znakova da vaša veza ne ide u dobrom smeru

Ne radujete se njegovom pozivu

Ime osobe sa kojom ste u vezi na ekranu mobilnog telefona trebalo bi da vam izmami osmeh na lice. Ako se sve češće mrštite kada vas pozove, to znači da nešto nije u redu.

Sva njegova obećanja brzo nestaju

Ako on nastavi da obećava stvari koje se nikada ne dešavaju, to je znak da samo pokušava da manipuliše vama svojim obećanjima.

Uvek stavljaš njegove potrebe ispred svojih

U normalnoj vezi, odnos bi trebao biti otprilike 50:50. Ako uvek razmišljate o tome šta bi on želeo i stavljate sebe na drugo mesto, a on to mirno prihvata, niste u vezi koja je dobra za vas.

Stalno pronalazite izgovore za njegovo ponašanje

Neke stvari se mogu opravdati, ali sa nekima je potrebno podvući crtu. Ako tražite opravdanje za svako njegovo ponašanje i često krivite sebe, niste u zdravoj vezi jer to nije normalno.

Vaše samopouzdanje stalno opada

Dobar odnos nas čini punim samopouzdanja, a ako vaše stalno opada, lako je moguće da je to zbog činjenice da prihvatate stvari koje ne bi trebalo.

