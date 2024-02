5 znakova koji otkrivaju da ste mudra osoba: Nemaju veze s godinama niti sa obrazovanjem

Otkrijte da li pripadate društvu mudraca

Šta je to mudrost? Vekovima su na ovo pitanje mnogi učeni ljudi pokušavali da daju odgovor. Konfučije je govorio da mudar čovek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i podnosi uvrede. Heraklit je rekao da znati mnogo stvari ne znači biti mudar, a Leonardo da Vinči da je mudrost ćerka iskustva.

Jedno je sigurno- mudrost ne znači znanje niti je vezana za obrazovanje. Takođe, ne dolazi nužno s godinama. Neko može da doživi poznu starost, a da to budu samo prazne godine, dok neko i mlad može da stekne mudrost.

Koji su to znakovi koji pokazuju da li ste mudra osoba:

1. Otvoreniji ste za nova iskustva i ideje nego što ste nekada bili

Dok smo mlađi, mislimo da sve znamo. Kako starimo, shvatamo koliko su naša znanja i iskustva ograničeni. Kao što je jednom rekao Filip Stenhop, četvrti grof od Česterfilda: „U traženju mudrosti ti si mudar; zamišljajući da si to postigao – ti si budala.” Nauka to podržava.

Kao što je objašnjeno u „Mudrosti, psihologiji mudrih misli, reči i dela“, ova otvorenost je jedno od obeležja mudrosti. Ima smisla. Postajemo pametniji kroz našu sposobnost da učimo i upijamo više — više informacija, više ideja, više iskustava. Ako ostajemo otvoreni za sve navedeno, s godinama stičemo veću mudrost.

2. Skloni ste da mislite na druge, a ne samo na sebe

Često se pretpostavlja da kao ljudi možemo biti sasvim prirodno zaokupljeni sobom. Ovo je gledište zauzeo naučni pisac Ričard Dokins, u „Sebičnom genu“ koji je tvrdio da nas je evoluciona psihologija učinila takvima. Potreba da se stalno takmičimo. Ali savremeniji dokazi daju sasvim drugačiju sliku. Ljudi nisu sami po sebi sebični, u stvari, osposobljeni smo da radimo zajedno.

Viši predavač psihologije na Univerzitetu Lids Beket, Stiv Tejlor, ističe u The Conversation: „Onda ima više smisla videti osobine kao što su saradnja, egalitarizam, altruizam i miroljubivost kao prirodne za ljudska bića. To su bile osobine koje su preovlađivale u ljudskom životu desetinama hiljada godina. Dakle, verovatno su ove osobine još uvek jake u nama.“

Istraživanja su takođe pokazala da je najmudrijima među nama „više od drugih ljudi stalo do opšteg dobra“. To znači da ako ste u stanju da ostavite po strani svoje sebične želje i mislite na druge, rastete kao osoba.

3. Mnogo se bolje nosite sa promenama

Utvrđeno je da je prilagodljivost ključna karakteristika mudrih osoba. Prema „teoriji ravnoteže mudrosti“, mudri ljudi se mogu prilagoditi novom okruženju, promeniti svoje okruženje ili izabrati nova okruženja. Ne samo to, već postoje dokazi da vas aktivno traženje promena može učiniti mudrijim.

Jedno istraživanje koje je obuhvatilo žene u srednjim godinama pokazalo je da je veća verovatnoća da će one koje su napravile neke velike promene u oblastima poput ljubavi i posla biti mudrije u ovoj fazi svog života. Kako se kaže „živiš, učiš“. Izlazak iz zone komfora učiniće vas mudrijom osobom. Mudrost takođe uključuje prepoznavanje da je život pun neizvesnosti i da smo u potpunosti u miru sa tim.

Mudri ljudi shvataju da ne mogu sve da kontrolišu i pokušavaju da ostanu otvoreni za nove mogućnosti koje promena može da prihvati. Ova fleksibilnost im omogućava da se prilagode promenama i lakše se snalaze u izazovnim situacijama.

4. Uspeli ste da prebrodite neke teške momente

Vođenje potpuno mirnog života može zvučati divno, ali to nije put do mudrosti. Možda nam se ne sviđaju, ali nam baš teški momenti pružaju priliku da rastemo i razvijamo skrivene potencijale. Borbe koje savladavate čine vas mudrijim. Ako ste u životu pretrpeli neke udarce, ali ste ipak uspeli da zadržite pozitivni stav i nastavite dalje – budite sigurni da vas je to učinilo mudrijim.

5. Tražite smisao i svrhu u životu

Ovo nije samo definicija mudrosti, to je i osnovni ključ same sreće. Mudra osoba je neko ko razume šta je važno u životu i ide ka tome. To mogu biti smisleni odnosi, pronalaženje svrsishodnog posla, doprinos društvu i postavljanje svih onih većih pitanja o tome zašto smo ovde. …Ili najverovatnije sve gore navedeno. Poenta je da ste odvojili vreme i energiju da zaista razmislite šta je smisao života i kako želite da provedete svoje vreme ovde na zemlji. Možda još nemate sve odgovore, ali sama činjenica da ih tražite je svedočanstvo vaše rastuće mudrosti.

