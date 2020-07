7 najgorih grešaka koje pravite u 30-im

Vaše 30-te su uglavnom godine kada se skrasite nakon što ste 20-te proveli tražeći sebe i svoj cilj. Mnogo tridesetogodišnjaka je zauzeto usponom u poslovnoj hijerarhiji, u ozbiljnoj su vezi ili već imaju porodicu i decu. Ono koji su već prošli kroz tu dekadu kažu da su im se u tom periodu obaveze nagomilale, bilo je lako zanemariti neke veze i ignorisati mogućnosti koji nikada više nećete imati.

U nedavnom istraživanju osobe su odgovarale na pitanje ‘koja je vaša najveća greška koju ste napravili u 30-im i šta ste iz njen naučili’, a ispitanici su davali odgovore koje su psiholozi saželi u 7 najčešćih grešaka, prenosi Business insider.

Niste vođeni nikakvim ciljem

Uobičajeno je za svršene studente da nemaju određeni stav o svojoj budućoj karijeri, te uglavnom izaberu lakši put nadajući se da će se stvari već same od sebe rešiti. Ali u nekom trenutu u njihovim 30-im, ovi ljudi su možda uvećali i svoje znanje i bogatstvo, ali shvataju da njihova karijera nema nikakvu svrhu.

Ne štedite

Ako ste u 20-im razvili naviku da trošite novac, umesto da ga štedite, još zvek nije kasno da počnete sa tim. Jedan ispitanik je priznao da kada se njegova plata drastično povećala, i on je počeo da troši ekstremne svote novca na luksuzne automobile, motorcikle i brod. Tek kasnije je, priznaje, shvatio, da može lako da sagori od tolikog novca. Da sam investirao novac umesto što sam ga suludo trošio, mogao bih komotno da se penzionišem u 45, dodaje on.

Zanemarujete bliske prijatelje i porodicu

Veća je verovatnoća da ćete 30-te provesti na nekoj višoj poziciji, koja zahteva mnogo energije i vremena, nego vaš posao u 20-im. Zato je veoma važno, zbog vas samih, isplanirati vreme, naročito za druženje sa porodicom i prijateljima. Provešćete vreme sa ljudima koje volite, a to će vas učiniti srećnim i ispunjenim, te u isto vreme i produktivnijim na poslu. Nemojte samo raditi. Stvorite uspomene. Što ste stariji, sve je teže ostvariti neke značajne veze. Negujte one koje ste stekli u mladosti, savetuje dizajner iz Majkrosofta, Majkl Dorijan Bah.

Ne posvećujete vreme roditeljima

Lako je zaboraviti da i vaši roditelji stare baš kao i vi. Ne uzimajte ih zdravo za gotovo. Pronađite vremena makar za telefonski poziv, ako ne možete češće da ih obilazite. Nađite im se kada im je god potrebna vaša pomoć, baš kao što su oni uvek bili tu za vas tokom vašeg odrastanja. Preduzetnik Džejms Altučer, sada 46-godišnjak, podelio je jednu bolnu uspomenu iz prošlosti: „Kada sam imao 34 godine, prekinuo sam telefonsku razgovor sa ocem usred svađe i nikada ga nisam nazvao nakon toga. Šest meseci kasnije umro je od moždanog udara. Nedelju dana pred smrt poslao mi je mejl samo da me pozdravi i pita kako sam, ali mu ja nisam odgovorio. Veoma žalim zbog toga, dodaje on.

Zanemarujete svoje zdravlje

Stalna jurnjava za uspešnom karijerom može negativno uticati i na vaše zdravlje. Budite zdravi. To je prioritet broj 1. Nemojte biti stalno umorni i usporeni u 30-im. To nije dobro, savetuje Bah. Vodite računa o svom zdravlju kako možete: radite vežbe, hranite se zdravo, ograničite poroke i brinite o mentalnom zdravlju.

Mislite da morate biti potpuno spremni za porodicu

Od što je većina ispitanika navela ko grešku zbog koje najviše žale je to što su predugo čekali da zasnuju porodicu. Bez obzira na to, oni priznaju da su 30-te pravo vreme da odlučite da li želite decu ili ne. Alison Vitmajer sada ima 44 godine, i kaže da je od kada je postala majka, shvatila da strah da nije spremna za dete nije bio nimalo opravdan, jer niko nikada nije u potpunosti spreman za to prvi put.

Prestanete da se zabavljate

Samo zato što više niste u 20-im, ne znači da morate da se odreknete uživanja u životu. Bah kaže da je prvu polovinu odraslog života proveo jureći za novcem, a da ga je to učinilo nesrećnom i ciničnom osobom. Izlazite na sastanke sa svojim partnerom. Vodite decu u prirodu, na putovanja. Idite na koncerte sa drugaricom. Samo ne zaboravite da je novac koji zaradite bezvredan ako ste vi nesrećni.

