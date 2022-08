7 navika Švajcaraca za koje verovatno niste znali

Čim neko spomene Švajcarsku, nama se u glavi stvori slika alpskih vrhova, sira, satova, banaka… Ipak, koliko god to bilo tačno, svakodnevni život je ipak drukčija realnost, pa smo na portalu Brightside pronašli stvari koje su možda strancima nepoznate i neobične, ali stanovnicima Švajcarske – sasvim normalne.

Recikliranje svega mogućeg

Ljudi u Švajcarskoj pokušavaju da recikliraju sve smeće: novine, limenke, staklo, pa čak i iskorišćeni toalet papir. Izuzetak naravno nije ni hrana, na koju se posebno pazi. Na primer, dok mi staro ulje obično izlijemo u odvod, stanovnici Švajcarske ga pakuju u posude i nose u prihvatni centar.

Javni prevoz

U slučaju kašnjenja prevoznog sredstva jedan sat ili više, putnik ima pravo na naknadu štete, koja može iznositi do 50 posto cene karte. Ako je putnik zbog kašnjenja na putovanju između gradova prisiljen da potraži noćenje, prevoznik je dužan da nadoknadi troškove za to. Plaćanje može izbeći samo ako je do kašnjenja autobusa ili voza došlo zbog elementarne nepogode.

Gotovina pre kartica

Uprkos visoko razvijenom bankarskom sistemu Švajcarske, njeni stanovnici retko koriste kartice za plaćanje i više vole gotovinu. Čak i ako će kupiti nešto veliko (poput automobila), meštani će prvo podići novac sa svog računa, a ova navika naziva se švajcarskim kulturnim fenomenom. Švajcarci veruju da prisutnost papirnatih novčanica u novčaniku daje osećaj stvarnog posedovanja novca, što se ne može reći za kartice. Na taj način lakše kontrolišu svoje troškove i troše manje, piše Punkufer.hr.

Napojnice za konobare

Niko neće osuđivati gosta restorana koji konobaru ne ostavlja napojnicu. Ali kada gost ipak želi da na poseban način izrazi zahvalnost za dobru uslugu, jednostavno će zaokružiti račun.

Žvakaće gume nisu dobrodošle

Glasno žvakanje žvakaće gume posebno smeta lokalnom stanovništvu, koje tu naviku smatraju lošim ponašanjem. Turistima se preporučuje da se bore s iskušenjem da iz džepa izvade svoju omiljenu žvakaću gumu i žvaću je na javnom mestu. Ako već imate potrebu, u Švajcarskoj to radije radite u miru svog doma.

Gašenje Wi – Fi kod kuće

Neograničeni mobilni internet ono je što danas biraju mladi stanovnici Švajcarske. Izaberu odgovarajuću tarifu, a zatim jednostavno aktiviraju hotspot na svom telefonu za korišćenje mreže dok rade na prenosnom ili kučnom računaru. Kućni Wi-Fi više nije potreban, a umesto dva računa za internet, na ovaj način imaju jedan.

Vetar je kriv za sve

Föhn je naziv vetra koji ponekad duva s Alpa. Švajcarci za razne probleme krive upravo vetar Föhn i koriste ovaj prirodni fenomen kako bi objasnili svoje glavobolje, promene raspoloženja, pa čak i saobraćajne nesreće.

