7 saveta za srećniji život – promeniće ga iz korena

Saveti za srećniji život – sledite ih

Poznati ruski psiholog, psihoteraput i autor koncepta „Psihološki aikido“, Mihail Litvak, ističe da postoji 7 najvažnijih pravila za srećan život, prenosi Sensa:

1. Sreća je moguća kada se poklope „hoću“, „mogu“ i „moram“ – Iako nešto želimo i hoćemo, često sebi govorimo da to ne možemo. Ali kada hoćete, shvatite da sve možete i da morate raditi na svom životu – uspeh je zagarantovan!

2. Put do uspeha je jasno definisan cilj koji se mora pratiti – Postavite realan cilj i isplanirajte koji put će vas do njega odvesti. To je kao da se vozite od kuće do posla. Aktivirajte se!

3. Svrha izoštrava vid – Kada otkrijete istinsku svrhu, to je jedino što je važno i znate kako da ostvarite željeno u životu. Pažnja je usmerena samo na ono što je potrebno, a sve ostalo ide po strani. Ista stvar se dešava kada postavite važan cilj – tada su vidljivi načini za njihovo postizanje.

4. Nemoguće je svima ugoditi – Ukolio se trudite da svima udovoljite, rizikujete da izgubite sebe i da doživite emocionalno sagorevanje. Volite ljude, pomozite kada možete, ali ne dozvolite da vam okruženje kreira sudbinu.

5. Ne zavisite od mišljenja drugih i ne pokušavajte da nekome dokažete da ste u pravu – Ako cenite sebe i verujete u sebe, oinda ne treba da trošite živce i energiju na tuđe mišljenje.

6. Budite uspešni, tada će sva ogorčenost nestati sama od sebe – Ako u duši držite ogorčenost i negativnost, to vas nigde neće odvesti, samo će stvari otežati. Ređajte svoje uspehe i radujte se tome svakodnevno.

7. Moramo tražiti pravi put, a ne direktan – Na primer, ako treba da pređete brzi autoput kojim se automobili stalno kreću, ne bi trebalo da idete pravo rizikujući svoj život. Pronađite pravi pešački prelaz. Ponekad nije moguće ići prečicama do cilja, izaberite dobar pravac.

