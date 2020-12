7 važnih lekcija koje možete naučiti od samopouzdanih ljudi

Ljudi s visokom količinom samopouzdanja jednostavno se lakše snalaze u životu, zbog čega njihovi saveti o vezama mogu da budu i te kako korisni, prenose mediji. Ovih sedam korisnih lekcija o vezama možemo da naučimo od samopouzdanih ljudi.

1. Samopouzdani ljudi znaju svoje granice

Ove osobe uvek su verne istinskom sebi, svojim željama i granicama. Neće staviti svoje osećaje i potrebe sa strane kako bi udovoljili nekom drugom, a u svakom trenutku znaju i da veza može da bude zdrava samo ako obe strane osećaju poštovanje. Ako samopouzdana osoba ne dobije poštovanje koje zaslužuje, otići će umesto da ostane u lošem odnosu.

2. Samopouzdani ljudi ne preispituju osećanja svog partnera

Mnogi među nama brinu se da li će se svideti osobi koja se njima sviđa. Samopouzdane osobe jednostavno znaju da se sviđaju drugoj osobi. Znaju koliko su simpatične, zabavne, drage… i znaju da će i druga osoba to videti. Ne troše vreme na stresiranje i preispitivanje svakog poteza.

3. Samopouzdani ljudi se ne hvale

U fazi upoznavanja, ove osobe nemaju potrebu da odmah iznesu sve o sebi kako bi izgledale što bolje. Koliko god sjajne ili uspešne bile, neće to nabijati na nos drugoj strani. Žele da se sve činjenice otkrivaju polako, vremenom. Takođe, ne boje se pokazivanja svojih mana jer znaju da niko nije savršen.

4. Samopouzdani ljudi priznaju greške

Niko ne zna sve i niko nije uvek u pravu – samopouzdani ljudi to dobro znaju i zato nemaju problema s priznavanjem grešaka. Za njih je to najbolji način sprečavanja svađe i rešavanja potencijalnog problema. Njihov cilj nije pobeda, nego postizanje kompromisa s nekim do koga im je stalo. Znaju da prihvate tuđ savet, znaju gde su im granice i kada bi bilo dobro da se konsultuju s nekim.

5. Samopouzdani ljudi ne analiziraju previše

Pojedinci koji mogu da se pohvale samopouzdanjem neće gubiti vreme na vaganje svake reči i analiziranje svake sitnice. Umesto toga, ponekad će samo reći „pa, dobro“ i krenuti dalje. Nije baš sve u životu kompleksno, a kada to shvatite i prestanete da tražite skrivena značenja u svemu, olakšaćete sebi život.

6. Samopouzdani ljudi dozvoljavaju sebi da budu ranjivi

Ništa nije privlačnije od osobe koja je sposobna da pokaže svoje stvarne emocije. Ljudima koji pršte samopouzdanjem nije neprijatno da pokažu svoje najbolje, ali ni najgore trenutke. Ako se osećaju tužno, nesigurno ili zabrinuto, reći će vam to. Takođe, ako imaju snažne osećaje prema nekome, priznaće to toj osobi bez obzira na to da li su ti osećaji uzajamni.

Samopouzdane osobe jednostavno se osećaju dovoljno dobro da pokažu sve svoje mane i vrline te da ranjivost pretvore u svoju snagu.

7. Samopouzdani ljudi znaju kada treba odustati

Nije svakoj romantičnoj vezi suđeno da traje, a samouverena osoba priznaće kada loše nadmašuje dobro. Uložiće trud da nešto uspe, ali ako jednostavno ne ide, biće prva koja će reći da je vreme za promenu.

Samopouzdane osobe ne boje se raskida i neće žrtvovati svoje mentalno zdravlje zbog veze, nego će skupiti hrabrost i prekinuti je. Na prekid veze neće gledati kao na lični neuspeh, nego kao nešto što se jednostavno događa.

Sledeći put kad vam se neko svidi, pokušajte da mu pristupite na način na koji bi to učinila samopouzdana osoba.

