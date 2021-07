8 pravila bontona koja verovatno kršite, a da to ni ne znate!

Bonton su izmisli ljudi, ta pravila nisu zacrtana u kamenu pa ih samo to što ih sprovodite u delo čini ‘pravosnažnim’. Zbog toga će mnogo ljudi reći da manje poznata pravila bontona nisu bitna upravo zato što za njih skoro niko ne zna.

Ali ako se nađete u situaciji u kojoj želite nekoga da impresionirate svojim manirima, ne škodi da znate nešto više – pročitajte pravila ispod i budite korak ispred.

Pogrešno dodajete so

Ako vas neko za stolom zamoli za so, nije po bontonu dodati samo so, već celi stalak sa soli i biberom – ako je to moguće.

Ne upoznajete ljude

Ako ste u manjem društvu i naiđete na poznatu osobu, pristojno je upoznati je s ljudima u čijem ste društvu. Isto važi ako ste s druge strane – nemojte se udaljiti ako osoba s kojom se nalazite sretne nekog poznatog.

Preljubazni ste u saobraćaju

Pristojno je propustiti vozilo koje nema prednost, ali propuštanje većeg broja vozila je nepristojno prema vozačima iza vas. Isto tako, prečestim ili nelogičnim propuštanjem vozila ugrožavate saobraćaj.

Podižete čašu kad je zdravica za vas

Isto kao što ne biste trebalo aplaudirati kad je aplauz za vas, tako ne bis trebalo podizati čašu ni piti dok traje zdravica u vaše ime – time ispadate arogantni.

Nosite torbicu na pogrešnom ramenu

Torbica bi po bontonu trebalo da se nosi na levom ramenu kako bi vam desna ruka bila slobodna za rukovanje.

Kucnete čašama prilikom zdravice

To što u filmovima svi kucnu čašama prilikom zdravice, ne znači da je to pravilno. Kucanjem čaša su veće šanse da se nešto prolije ili da se čaša razbije, zato jednostavno podignite čašu.

Ne znate što biste sa salvetom u restoranu

Salveta se ne stavlja u trouglastom obliku u krilo, ne ostaje na stolu i nipošto se ne gura u okovratnik. Rastvorite je u kvadratni ili pravougaoni oblik i stavite u krilo tako da ga celo prekrijete.

Gledate u oči dok ispijate piće

Po bontonu bi trebalo gledati u čašu dok pijete, makar razgovarali s nekim. Bilo bi prilično neprijatno da se piće prospe po vama dok gledate nekoga u oči.

