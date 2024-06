8 proizvoda čija osnovna svrha se zaboravila i svi ih pogrešno upotrebljavamo

Neke stvari svakodnevno koristimo godinama, a da ne znamo njihovu pravu namenu ili razlog zašto su napravljene. Ovih 8 predmeta zapravo je smišljeno sa nekom drugom namerom, ali svrha se zaboravila i svi ih pogrešno upotrebljavamo.

Pivska flaša je dizajnirana na ovaj način da se vrat flaše može držati rukom i na taj način piće duže ostaje hladno.

Happy #FathersDay to every dad around here. Got this lovely bottle today, Val Dieu | Grand Cru bourbon. Limited edition, riped 1 year on bourbon barrels, which gives an amazing taste. It's sweet, bourbony madness. It's very heavy, but I like it. ABV 13,7%#craftbeer #cheers pic.twitter.com/eroza1tvIE — CraftBeerUniverse (@CraftBeerUni) June 16, 2024

Super lepak je izmišljen kao sredstvo za privremeno zatvaranje rana. Koristili su ga vojnici u Vijetnamu.

Super glue is superior to bandages 99.9% of the time. pic.twitter.com/pclpqMwwNc — Unsolved Mysteries Fren (@UnsolvedFren) May 23, 2024

Pištolj za paintball je zapravo izmišljen za šumare koji su ga koristili za obeležavanje drveća za seču.

Ovaj emoji je zapravo patlidžan.

Fioka ispod rerne služi za održavanje hrane toplom, a ne za odlaganje posuđa.

have you ever EVER used the warming drawer in your oven to warm your food? pic.twitter.com/sI4Mu4y76Y — seanm (@SeanMombo) March 24, 2023

Dasku za toalet treba spustiti zajedno sa poklopcem svaki put kada ispirate vodu.

Does Closing the Toilet Lid Before Flushing Reduce the Spread of Germs? https://t.co/Mma5cqfgG3 pic.twitter.com/zVKIpq9aDJ — Katherine Figueroa (@KathyRealtorFL) March 26, 2024

Štapići za uši su izmišljeni da urade upravo ono što vam svaki lekar danas savetuje da ne radite.

Concerned about earwax buildup? Put down the cotton swab. It could just push it further down your ear canal. What to do instead: https://t.co/AFVvvsr3Ma pic.twitter.com/kM9fyVA30q — WebMD (@WebMD) February 12, 2024

Popularni slinki je izmišljen da bi instrumenti na brodovima bili stabilni.

