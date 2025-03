9 jasnih psiholoških pokazatelja da ste zaista dobra osoba

Biti dobra osoba je više od samo činjenja dobrih dela – dolazi iznutra i ogleda se u vašim postupcima, ponašanju i načinu na koji se ophodite prema drugima

Postoje znaci koji pokazuju da ste zaista dobra osoba, a zanimljivo je da nisu uvek tako očigledni kao što mislite. U nastavku pogledajte kojih je devet pokazatelja da ste dobra osoba u duši.

1. Empatični ste – Empatija je veština ne samo razumevanja već i osećanja emocija drugih. – To je kao da gledaš tuđim očima, slušaš njihovim ušima i osećaš srcem – kaže Alfred Adler, ugledni psiholog. Ova sposobnost omogućava dobrim pojedincima da budu visoko usklađeni sa emocijama oko sebe, omogućavajući im da se istinski stave u tuđe cipele. Empatija je više od samo razumevanja, već i reagovanje na koristan i saosećajan način. To ne znači da morate da rešite sve probleme, ali uključuje istinsku sreću za druge kada uspeju i saosećanje u teškim vremenima. Ova reakcija ljubaznosti i saosećanja je ono što zaista izdvaja empatije. Radi se o povezivanju sa drugima na dubljem nivou, deljenju njihovih radosti i tuga i odgovaranju sa toplinom i razumevanjem.

2. Ne osuđujete – Neosuđivanje je još jedan ključni znak ljubaznosti. Sve je u prihvatanju drugih onakvima kakvi jesu, bez ishitrenih sudova ili prenagljenih zaključaka. Lako je formirati brze sudove na osnovu spoljašnjih izraza. Međutim, ne suditi znači izabrati da razumete i poznajete osobu izvan površinskih aspekata. Kako ističe Maršal Rozenberg, poznati psiholog, svaka presuda ili kritika je zapravo izraz nezadovoljene potrebe. Volt Vitmen, iako nije psiholog, prikladno je opisao suštinu ove osobine u svom jednostavnom, ali dubokom savetu „Budite radoznali, a ne osuđujte“. Ovakav način razmišljanja vas podstiče da pristupite drugima otvorenog srca i uma, spremni da saznate o njihovim jedinstvenim iskustvima i perspektivama. Kada upoznate nekog novog i možete da se oslobodite rasuđivanja, prihvatajući ga sa svim njegovim manama, to je znak da ste zaista dobra osoba. Radi se o uvažavanju različitosti ljudskog karaktera i vrednovanju drugih zbog njihove individualnosti.

3. Iskreni ste – Iskrenost je još jedan znak. Radi se o tome da budete iskreni u odnosima sa drugima, čak i kada je to neprijatno ili teško. Pošteni pojedinci cene integritet i preuzimaju odgovornost za svoje postupke. Ne pribegavaju lažima ili obmanama, čak i ako bi im to kratkoročno olakšalo posao. Istraživanja podržavaju pozitivan efekat iskrenosti na ličnu dobrobit i odnose. Studija iz 2021. koja je uključivala 693 učesnika pokazala je da su oni koji su praktikovali iskrenost pokazali veći nivo samokontrole i zadovoljstva životom. Štaviše, verovatnije je da će ove osobe imati jak sistem socijalne podrške u poređenju sa manje poštenim pojedincima. Ovo ukazuje na to da poštenje ne samo da poboljšava lično blagostanje, već i jača društvene veze. Dakle, ako se ponosite istinitošću i poštenjem, verovatno ste na pravom putu da postanete zaista dobra osoba.

4. Velikodušni ste – Velikodušnost se često povezuje sa davanjem novca ili predmeta, ali se odnosi i na to kako provodite svoje vreme. Prave dobre žene su velikodušne sa svojim vremenom, često daju sve od sebe da pomognu drugima. Bilo da se radi o volontiranju, pomoći prijatelju da se preseli ili jednostavno slušanju kada neko treba da razgovara, provođenje vremena pomažući drugima je jasan znak prave ljubaznosti. Dobri ljudi razumeju da je vreme jedan od najvrednijih darova koje možete dati. Jer kada jednom nestane, ne možete ga vratiti. Dalaj Lama kaže da je „velikodušnost najprirodniji spoljašnji izraz unutrašnjeg stava saosećanja i ljubaznosti“. Ako ste uvek tu za druge, spremni da nesebično date svoje vreme, pokazujete jedan od najjačih znakova da ste zaista dobra osoba.

5. Dosledni ste – Doslednost je još jedan znak ljubaznosti. Radi se o tome da budete pouzdani i stabilni u svom ponašanju, vrednostima i uverenjima. Pravi dobri ljudi su dosledni u svojim postupcima. Ne ponašaju se na jedan način u određenim situacijama, a onda potpuno drugačije u drugim. Njihova ljubaznost nije čin za predstavu, ona je deo onoga što jesu. – Naš karakter je u osnovi spoj naših navika. Zato što su dosledni, često nesvesni obrasci, oni neprestano, svakodnevno, izražavaju naš karakter – izjavljuje Stiven Kovi, američki prosvetitelj, pisac i pisac, koji ističe važnost doslednih navika u oblikovanju i izražavanju karaktera. Biti dosledan takođe znači slediti svoja obećanja i obaveze. Kada kažete da ćete nešto da uradite, uradite to. Pouzdani ste i drugi znaju da mogu da računaju na vas.

6. Redovno izražavate zahvalnost – Radi se o priznavanju dobrih stvari u životu i prepoznavanju truda drugih. Dobri pojedinci ne uzimaju stvari zdravo za gotovo. Cene male stvari, svakodnevna čuda i dobrotu drugih. Često kažu ‘hvala’ i to misle. Prepoznavanje i uvažavanje pozitivnih aspekata u životu može dovesti do povećanja tih pozitivnih aspekata. Ali ne radi se samo o izražavanju zahvalnosti drugima. Takođe se radi o tome da budete zahvalni za svoj život, za svoje uspehe, pa čak i neuspehe. Osećaj zahvalnosti za ono što imate može vas učiniti srećnijim i zadovoljnijim.

7. Opraštate – Opraštanje je kvalitet koji istinski dobri ljudi često poseduju. Radi se o otpuštanju prošlih grešaka, ne zadržavanju ljutnje i kretanju napred sa pozitivnošću. Radi se o tome da se oslobodite tereta besa i dozvolite sebi da se izlečite. Tako je lakše oprostiti. To ne znači zaboraviti ili oprostiti učinjenu grešku, već odlučiti da se oslobodite negativnosti koja je povezana sa tim. Cherie Carter-Scott, motivacioni govornik, primećuje transformativnu moć praštanja i kaže: „Bes te čini manjim, dok oproštaj čini da rasteš iznad onoga što si bio.“ Ako ste neko ko može da oprosti i krene dalje bez ljutnje, to je snažan pokazatelj da ste zaista dobra osoba.

8. Vrednujete veze iznad materijalnih stvari – Dobra osoba često više ceni odnose i iskustva nego materijalnu imovinu. Oni shvataju da životi nisu obogaćeni stvarima koje imate, već vezama koje ostvarujete. Zaista dobri ljudi cene vrednost zajedničkog iskustva ili dubokog razgovora. Njihov prioritet je druženje sa voljenima i izgradnja smislenih odnosa, prenosi hackspirit. – Život nema smisla bez međuzavisnosti. Potrebni smo jedni drugima i što pre to naučimo, to bolje za sve nas – kaže psihoanalitičar Erik Erikson. Ako ste više zainteresovani za ljude nego za imovinu, cenite trenutke koje delite sa drugima više od stvari koje posedujete, ovo je jasan znak zaista dobre osobe.

9. Težite tome da budete bolji – Najvažnije je da stalno težite samousavršavanju. Ne radi se o tome da budete savršeni, već o tome da priznate svoje mane i radite na tome da svaki dan budete bolji. Zaista dobri ljudi su svesni da niko nije savršen, pa ni oni sami. Oni prepoznaju svoje slabosti i rade na njima, ne da bi impresionirali druge, već zato što žele da se poboljšaju. Ako stalno težite da budete bolji, nesumnjivo ste na dobrom putu. – Imajte za cilj stalno samousavršavanje. Shvatite da nijedna osoba nije savršena. Svi mi pravimo greške iz kojih možemo sa entuzijazmom učiti. Podsticati i održavati posvećenost izvrsnosti u svim važnim oblastima. Potražite prilike za poboljšanje. Shvatite da je učenje doživotni proces. Kao deo toga da budete sjajna osoba, pokušajte da inspirišete druge da iznesu najbolju verziju sebe – kaže Majkl R Edelštajn.

(24sata.hr)

