9 stvari kojima u životu morate da kažete „Ne“ ako želite da budete zadovoljni i srećni, počnite da živite za sebe

Biti svoj znači da donosimo izbore koje želimo. Radi se o tome da znate kada reći DA, a kada odlučno reći NE.

Da kažete Ne, često može biti izazov, posebno kada smo uslovljeni da zadovoljavamo druge ili da sledimo društvene norme. Ali sposobnost da kažete ne određenim stvarima može da bude oslobađajuće i ključni korak u tome da ostanete verni sebi.

Ovo su 9 stvari kojima treba da kažete ne, ako zaista želite da budete svoji, autentični i srećni.

1. Želite da udovoljite svima

Svi želimo da se dopadnemo i da budemo prihvaćeni. Ljudska priroda žudi za društvenim prihvatanjem. Ali u potrazi da svima ugodimo, često gubimo svoju autentičnost .Nemoguće je učiniti sve srećnim, a da ne ugrozite svoje vrednosti, želje i samopoštovanje. Ono što prija jednoj osobi, drugoj možda ne prija. To je ciklus bez kraja koji može da vas iscrpi i umori. Biti svoj znači da razumete da je u redu ako se ne dopadate svima. Radi se o davanju prioriteta potrebama i sreći nad potrebom da udovoljite drugima. Zato kažite NE takvoj vrsti pritiska. U početku može biti neprijatno, ali s vremenom postaje osnažujuće. Oni kojima je zaista stalo će poštovati vaše odluke i granice. Bićete srećniji i mirniji sa sobom kada počnete da živite za sebe, a ne za druge.

2. Zanemarujete sebe

Bitno je da dajete prioritet svom zdravlju i izgledu, jer kada je zdravlje narušeno sve ide nizbrdo .Biti poseban i svoj, znači poštovati telo i um dovoljno da im pružite negu kakvu zaslužuju. Zato recite ne zanemarivanju brige o sebi. Odvojite vreme za stvari koje vas podmlađuju i donose radost. Bićete bolje opremljeni da se nosite sa životnim izazovima kada ste najboljeg zdravlja.

3. Živite u prošlosti

Ljudi koji su zadovoljni sobom, žive isključivo u sadašnjem trenutku. Međutim, isto takoo se mnogi od nas zadržavaju na svojoj prošlosti, često se fokusirajući na svoje greške, žaljenje i propuštene prilike. Ovo stalno ponavljanje prošlih događaja može nas sprečiti da krenemo napred i prihvatimo sadašnjost. Ljudski mozak pamti negativna iskustvaživlje nego pozitivna. To je fenomen poznat kao pristrasnost negativnosti i može nas navesti da se nesrazmerno fokusiramo na prošle greške ili razočarenja. Ali život u prošlosti to ne menja i oduzima vam mogućnost da se u potpunosti bavite sadašnjošću. Da biste bili svoji i srećniji, ne zaglavljujte se mislima u prošlosti. Učite iz svojih iskustava, ali ne dozvolite da vas definišu ili sputavaju. Prošlost je deo vaše priče, ali nije cela priča.

4. Plašite se neuspeha

Strah od neuspeha može da nas i te kako sputava, tako što nas sprečava da pokušavamo da radimo nove stvari, rizikujemo i izlazimo iz zone komfora. Može da nas natera da igramo na sigurno i zadovoljimo se sa manjim stvarima od onoga čemu težimo ili zaslužujemo. Biti jedinstven znači prihvatiti svoj pun potencijal, rizikovati i razumeti da je neuspeh samo deo puta. To je prilika da naučite, rastete i postanete jači. Zato recite ne strahu od neuspeha. Ohrabritesebe da rizikujete i pozdravite nova iskustva. Svaka uspešna osoba se suočila sa neuspesima na svom putu. Ono što je važno nije koliko puta padnemo, već koliko puta ustanemo i pokušamo ponovo.Prihvatite svoje neuspehe kao stepenice ka uspehu. Pustite ih da vas osnaže radije nego da vas sputavaju.

5. Previše ste samokritični

Svi imamo taj unutrašnji glas koji nas kritikujei osuđuje. Dok nam zdrav nivo samokritike može pomoći da se poboljšamo, preterana samokritičnost može biti štetna.Ako stalno kritikujete sebe, upoređujete svoja dostignuća sa drugima ili postavljate nerealna očekivanja, sabotirate svoju sreću.Biti autentičan znači prepoznati svoju vrednost i ceniti sebe. Radi se o proslavljanju vaših dostignuća, koliko god mala izgledala, i prihvatanju mana.

6. Potiskujete emocije

Živimo u društvu koje nas često podstiče da sakrijemo svoja prava osećanja i da stavimo masku sa veštačkim osmehom. Ali potiskivanje emocija ne vodi do njihovog nestanka, već do produbljivanja, što otežava da se nosite sa njima. Emocije su pokazatelji mentalnog stanja, odraz onoga kroz šta prolazite. i svaka od njih treba da se izrazi i ispolji. Biti svoj znači da dozvolite sebi da osetite I ispoljite emocije na zdrav način. Recite ne, potiskivanju emocija.. Prigrlite ih, izrazite ih, učite od njih.

7. Tragate za savršenstvom

Savršenstvo je fatamorgana koja nas može odvesti u beskrajnu poteru. Pokušavamo da usavršimosvaki zadatak, vezu i deo života. Ali jedino što to donosi je iscrpljenost i nezadovoljstvo. Istina je da savršenstvo ne postoji. Život je neuredan, nepredvidljiv i pun iznenađenja. I to je ono što ga čini lepim. Biti srećan i ispunjen znači da prihvatimo nesavršenosti u svom životu.. Radi se o pronalaženju lepote u manama i snage u ranjivostima. Prihvatite predivno, nesavršeno putovanje koje se zove život sa svim njegovim usponima i padovima.Zato što kroz ova iskustva rastete, učite i postajete bolja verzija sebe.

8. Ignorišete intuiciju

Naša intuicija je moćno sredstvo koje se često zanemaruje. To je to instinktivno razumevanje koje dolazi iznutra, bez potrebe za svesnim rasuđivanjem.Međutim, u svetu koji ceni logiku i opipljive dokaze, često odbacujemo svoja osećanja kao iracionalna ili neosnovana. Možda ih čak potpuno ignorišemo, da bismo kasnije zažalili. Ljudi koji su svesni svoje vrednostiveruju intuiciji. Intuicija je deo nas, deo naše jedinstvene perspektive i razumevanja sveta oko nas. Ne ignorišite intuiciju. Slušajte unutrašnji glas, jer često može da vas odvede do pravih izbora.

9. Pričate DA, onda kada želite da kažete NE

Ne možete da budete svoji i autentični ako sami ne verujete u to, i ne živite po svojim pravilima. Bilo da se radi o društvenom događaju kojem ne želite da prisustvujete, zadatku koji ne želite da preuzmete ili životnom putukoji vam ne odgovara. Reći ne ume da bude teško. Ponekad se možete osećati kao da izneveravate ljude, međutim samo odbijate nešto što vam ne prija i na taj način poštujete svoje vreme, energiju i želje.

(Sensa)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.