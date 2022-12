9 zlatnih pravila za svaku svekrvu: Ako sin i snaja žive sa vama, ovo morate da znate

Danas se mladi bračni parovi u istoj meri u kojoj žele da se osamostale takođe i vraćaju u dom roditelja nekog od njih.

U pitanju su obično finansijski razlozi, kako ne bi plaćali iznajmljivanje stana, a neretko im je život tako lakši pošto imaju razne vrste pomoći od starijih. Šta god da je u pitanju, ako zet ili snaja dođu da žive s vama, najbolje bi bilo da za mir u kući usvojite neki od ovih saveta, kako piše Stil.

1. Podelite obaveze

Nisu vam deca došla u goste da ih služite i dvorite. Odmah na početku jasno im stavite do znanja da ćete deliti troškove, ali i kućne obaveze. Svekrva ne može i ne treba sve sama da radi, a snaja da uživa (ili obrnuto). To važi i za zeta. Neka se zna šta je čiji zadatak. Ne podmećite leđa svuda i ne izigravajte majku koja gine za oženjene i udate sinove i ćerke da vam se kasnije ne bi obilo o glavu. Uskočite kad je potrebno.

2. Ne mešajte se u vaspitanje unuka

Vaspitavali ste svoju decu, a oni će vaspitati svoju. Neka vas i zaboli neki njihov postupak prema unucima, ali prećutite. Roditelji odlučuju da li će njihovi klinci gledati TV, jesti slatkiše ili raditi domaći odmah poslije škole. Nije na vama da se mešate i da ih kritikujete uz rečenicu „U moje vreme to nije moglo tako“. Ne započinjite priču kako ste vi njih vaspitali jer to nikoga ne zanima. Naći ćete vreme da pričate sa svojim unucima i da im ugodite onako kako vi mislite da treba.

3. Pomozite samo kad traže

Vaša deca imaju svoj prostor u kom žive i ponašaće se u njemu kako žele. Šta se vas tiče ako im sudovi nisu oprani, krevet nenamešten, a odeća razbacana? To je njihova slika. Ne jurite pomahnitalo da sve sredite i da ih sve dočeka cakum-pakum. Ako vas ponekad zamole da pomognete, onda to i uradite. Ali – samo ako traže!

4. Bez prigovaranja

Ukoliko vam se učini da vaši zet ili snaja greše u raznim stvarima, postoje fini i kulturni načini da ih bez svađe i tenzije posavetujete. Uradite to nenametljivo, kulturno, bez insistiranja. Pogotovo nemojte da gunđate za svaku sitnicu koja nije po vašim merilima. Takvo ponašanje dovodi do svađa, ćutanja, a to nikome ne treba.

5. Ne preturajte

Treba li reći da je grozno ukoliko im u njihovom odsustvu otvarate ormane, fioke i plakare da biste videli šta se tamo nalazi? To je ugrožavanje privatnosti. Delovaćete nevaspitano. Ne zabadajte nos gde mu nije mjesto, a ne dozvolite da ni oni to rade kod vas.

6. Pustite da se osame

Ne žive zet i snaja kod vas da biste se neprestano družili. Verovatno ih je nužda naterala jer nemaju svoj stan. Ali zato postoje trenuci kad ćete zajedno da popijete kafu, pojedete kolač, ručate i posedite. Ali ne upadajte im kad god poželite, od toga nema ničeg goreg. I uopšte nije čudno ako se neko od njih osami, ode da čita ili prosto sedi i ćuti. Poštujte njihovu želju za samoćom, a tražite je i za sebe.

7. Ne ogovarajte

Koliko god da vas neko od njih nervira, zaista je ružno da o tome razgovarate s prijateljima i komšijama. Ne govorite nikome o njihovom privatnom životu, oni su vaši najbliži. Šta se dešava u kući neka tu i ostane.

8. Poštujte različitost

Ne namećite svoj ukus u bilo čemu, od ishrane do uređenja doma. I zet i snaja lako mogu da vide na koji način vi spremate neko jelo, a na koji način oni. Možda oni vole da jedu a poslužavnika dok gledaju TV, dok vi, po bontonu, volite da sedite za stolom. Neka svako radi kako hoće, ne pridikujte i ostavite ih na miru.

9. Razgovor kuću gradi

Nekad počnu problemi u zajedničkom životu koje je teško zaobići. Nipošto ih ne gurajte pod tepih i ne gutajte nezadovoljstvo. Najbolje je odmah raščistiti situaciju mirnim razgovorom, bez svađe. Možda neko nije svestan da greši i korigovaće navike i ponašanje. Ne padajte u vatru, ali presecite na vreme da ne biste prasnuli i trajno pokvarili odnose.

