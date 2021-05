Ako imate jedan od ovih 8 predmeta u kući, možete zaraditi bogatstvo

Ko od nas nije sanjao da se brzo obogati? Zahvaljujući razvoju mrežnih aukcija i društvenih mreža, možete svakodnevno prodavati predmete po vrtoglavim cenama, pogledajte neke od impresivnih primera.

1. Vintage hrana i piće

Gatorade remake of Michael Jordan’s ‘Be Like Mike’ ad features Zion Williamson, Jayson Tatum, and Elena Delle Donne https://t.co/FCliSw6qBX pic.twitter.com/lOBvdKt6sL — Awful Announcing (@awfulannouncing) May 4, 2020

Kolekcionari često plaćaju astronomske sume za ograničene serije nekih proizvoda, naročito one koje su reklamirali poznati sportisti. Tako je, na primer, na prodaju bila ponuđena flašica pića iz osamdesetih čije je zaštitno lice bio Majkl Džordan, a početna cena je bila vrtoglavih 16.999 dolara.

2. Prva i retka izdanja književnih dela

First edition Harry Potter book sells for $90,000, typos and all https://t.co/lFYmH5M4Uy pic.twitter.com/uSs7u1YXO7 — The Verge (@verge) March 29, 2019

Prvo izdanje Hari Potera objavljeno je u samo 500 primeraka sa štamparskom greškom u imenu pisca, a nedavno je to retko izdanje na aukciji prodato za 43.500 funti.

3. Jedinstveni primerci mobilnih telefona

Prva IPhone generacija i glomazni mobilni iz 80-ih i 90-ih godina prodaju se po nekoliko desetina hiljada dolara. U ovom slučaju se ceni izgled i efikasnost telefona, pa su tako na primer dva neraspakovana 2g IPhone uređaja ponuđena su na prodaju za 12.999 dolara.

4. Stari uređaju za video igrice

Stari uređaju za igrice mogu se prodati po sjajnoj ceni ukoliko i dalje dobro rade ili još bolje, nikada nisu ni otvarani ni korišćeni. Najtraženiji su Tamagoči (prodaju se i za 2.000 dolara) i Gem boj (čija cena ide čak do 6.500 dolara).

5. Retke igračke

Six rare, prototype LEGO Star Wars Darth Vader minifigures are currently up for auction on Catawiki #LEGO #StarWars https://t.co/NKmolMWq6b pic.twitter.com/dfmk0dHgkw — Brick Fanatics (@BrickFanatics) February 5, 2021

Ukoliko ste ljubitelj Lego kockica, potražite svoju kolekciju jer se možda u njoj nalaze neke veoma vredne figurice. Prototip Dart Vejtera je tako prodat za 10.000 dolara

6. Tradicionalni kolekcionarski predmeti

Since the original Illustrator Pikachu card is over $300k I made one that everyone can enjoy. #pokemon pic.twitter.com/1SnZxJKwI4 — Jarzard (Commissions closed) (@Jarzardart) March 16, 2021

Jedna od najcenjenijih karata među kolekcionarima je Pikaču Ilustrator, a na svetu ih ima samo 6. Cena jedne ide i do 150.000 dolara.

7. Vrlo retke ploče

Yesterday And Today INCREDIBLE Butcher Cover Promo Poster (Capitol 1966) https://t.co/GEUQRGC5px pic.twitter.com/oc4YbokJAQ — Beatles Fan Attic (@FabFourFanAttic) May 14, 2021

Izdanje albuma „Yestersday and Today“ Bitlsa sa skandaloznom naslovnom fotografijom smatra se retkim jer su na njoj Bitlsi prikazani u belim, mesarskim mantilima sa obezglavljenim lutkama i komadima sirovog mesa u po telima. Cena ovog izdanja išla je i do 10.000 dolara.

8. Retki novčići

#GraceofMonaco – stāsts par leģendāro Holivudas aktrisi un princesi @forumcinemaslv. Monaco 2 euro coin "Grace Kelly" pic.twitter.com/6Uav5B6saQ — Latvijas Eiro Monēta (@EiroMoneta) June 4, 2014

Retka kovanica od 2 evra, posvećena Grejs Keli, puštena je u opticaj 2007. godine. Napravljeno je samo 20.000 novčića, a danas se prodaje za 600-1.500 evra.

