Ako imate ovu čudnu naviku postoji velika šansa da ste živi genije, tvrde psiholozi

Čini se suludo pričati sam sa sobom, ali to u stvari može da bude znak genijalnosti.

U jednoj studiji psiholozi Daniel Svigli i Geri Lupian objasnili su kako je to korisno i da su najpametniji ljudi na planeti redovito razgovarali sami sa sobom dok su bili sami. Na primjer, Albert Ajnštajn je navodno često vrlo tiho ponavljao neke rečenice.

Ako razgovarate sami sa sobom to pokazuje kako ste samopouzdani, imate iskustva u životu i svesni ste da možete računati samo na sebe kad dođe vreme da shvatate šta je za vas najbolje, šta vam je potrebno, tvrde psiholozi.

Ovo su prednosti razgovaranja sam sa sobom prema studiji spomenutih psihologa:

Mozak radi efikasnije

U jednom eksperimentu psiholozi su zamolili 20 dobrovoljaca da odu u supermarket. Nabrojali su im što sve moraju da kupe. U prvom delu eksperimenta akteri su bili dužni da to obave u tišini dok su u drugom delu ponavljali naglas dobijeni spisak. Ispostavilo se da su ponavljanjem naglas uspeli da zapamte više artikala.

Psiholozi kažu da ova metoda pomaže samo ako se radi o predmetima koji su poznati od ranije. Recimo, znate da je banana žuta i ima određeni oblik, a ponavljanjem se aktiviraju vizuelna svojstva u mozgu. Ali, ako ponavljate nešto što ne možete vizualizovati, tad vas to može samo usporiti i zbuniti.

Organizuju se misli

Pričanje sam sa sobom naglas i te kako pomaže da organizujete zbrkane misli u glavi. Ako naglas izgovarate svoje probleme i slušate sami sebe – to će vam smiriti nerve, tvrde psiholozi.

To pomaže da donesete važne i teške odluke, razjasnite neku problematičnu situaciju u životu itd.

Lakše se dolazi do cilja

Napraviti popis ciljeva i pokušati na taj način doći do njih, može biti težak izazov. Puno bolja metoda je tiho ponavljanje. Tako će put do njih biti lakši, mirniji, a vi ćete biti manje uplašeni kad na tom putu naiđete na neki problem.

Psiholozi kažu kako se ponavljanjem naglas puno bolja koncentracija na postavljeni cilj, bolje se kontrolišu emocije i lakše se krene dalje kad dođe do problema, piše BrightSide.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.