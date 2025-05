Ako imate preko 60 godina ovo nikako ne smete da radite, povećava rizik od smrti

U starijem životnom dobu može povećati rizik od smrti za neverovatnih 26 odsto

Najgora stvar koju možete uraditi kad pređete 60. godinu jeste da se društveno izolujete. Samoća može biti štetna za emotivno, mentalno i psihičko zdravlje, ali i za fizičko. Gerontolog Edi Elmer u knjizi „The Big 100: The New World of

Super-Aging“ objašnjava da „usamljenost uzrokuje istrošenost tela koja vremenom postaje sve izraženija“.

Dr Rosen Lejpcig, internista i autorka knjige „Honest Aging: An Insider’s Guide to the Second Half of Life“ kaže da usamljenost u starijem životnom dobu zapravo može povećati rizik od smrti za neverovatnih 26 odsto.

„Usamljenost osobu može učiniti sklonijom depresiji i suicidnim mislima. Što se tiče fizičkog zdravlja, usamljenost može povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara, kao i demencije“, kaže dr Lejpcig.

