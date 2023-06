Ako možete da uočite golu ženu na ovoj fotografiji, onda je vaš IQ iznad proseka

Da li možete da pronađete nagu ženu na fotografiji? Oni koji uspeju da reše ovu mozgalicu verovatno imaju natprosečnu inteligenciju.

Na prvi pogled izgleda kao obična lepa jesenja scena.

If You Can Find The Woman Hiding In This Painting by German artist Jörg Düsterwald. pic.twitter.com/BvPWwiLfVj

— Jenni Timothy (@Jjnfr) December 20, 2016