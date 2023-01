Ako muškarac uradi ovu stvar, to je siguran znak da ga je „uhvatila” kriza srednjih godina

Iako se svako na svoj način nosi sa starenjem, neki „potezi” su uobičajeni, posebno među muškarcima koji su ušli u srednje godine.

Skupi automobili

Iako nema ničeg lošeg u tome što osoba želi da kupi novi automobil, veliko je pitanje da li to može priuštiti i zašto to želi. Može biti da je proveo vreme upoređujući svoj život sa životom svojih vršnjaka i da oseća da nije postigao toliko i da zbog toga pati od osećaja inferiornosti. Ako je to razlog zašto želi novu igračku, možda će mu trebati pomoć.

Kupovina vikendice

Neki muškarci vole statusne simbole i razmetanje pred svojim prijateljima, a to se može pogoršati tokom krize srednjih godina, jer može osećati da mora da se dokaže i pokaže svoju vrednost onima oko sebe.

Nešto drugo se dešava tokom čovekove krize srednjih godina. Neki muškarci imaju tendenciju da zalutaju i imaju afere u ovom trenutku svog života. Ovo je još jedan razlog zašto imate pravo da budete sumnjičavi ako je on počeo opsesivno da traži novu kuću ili vikendicu, posebno ako o tome nije ni razgovarao sa vama.

Više pije

Ako vaš muškarac pije više nego ranije, ovo je definitivno zvono za uzbunu i trebalo bi da pogledate načine na koje možete da mu pomognete da smanji pre nego što stvari zaista izmaknu kontroli. Pomozite mu tako što ćete mu predložiti da oboje popijete piće, ali naglasite da u određenim danima ne bi trebalo da pijete.

Možda koristi piće da prikrije svoja prava osećanja, ili mu omogućava da ne razmišlja o stvarima koje ga muče. Najvažnije je razgovarati o tome. Ako odbije vašu pomoć, moraćete da potražite stručnu pomoć.

Ulazak u srednju životnu dob ne dovodi automatski do krize srednjih godina, ali je važno rano prepoznati znakove, ako ih ima.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.