Ako niste srećni i ne znate zašto, postavite sebi ova pitanja – pomoći će vam da budete istinski ispunjeni

Zašto se u životu osećamo nesrećno i šta je razlog? Ako ne znate, postavite sebi sledeća pitanja kako biste svoj život učinili mnogo srećnijim nego što trenutno jeste.

Da li sam okružen(a) „toksičnim“ ljudima?

Kroz interakciju sa ljudima utičemo na druge, ali i oni utiču na nas. Ako su ljudi u vašoj okolini pozitivni i inspirativni, nesvesno vrše pozitivan uticaj na vas, podižu vam duh i zbog njih se osećate dobro i poletno. Sa druge strane, ako su ljudi oko vas negativni i emituju konstantnu brigu i strah, i vi ćete se tako osećati.

Da li stalno poredim sebe sa drugima?

Stalno upoređivanje sebe sa drugim ljudima može da razvije osećaj da ste nesposobni, bezvredni i da vam izazove depresiju.

Život nije trka i nema potrebe da se brinete o tome šta drugi rade jer ono što rade ostali nije važno za vas. Umesto toga, bolje je da idete kroz život svojim tempom i da se fokusirate da ga proživite najbolje što možete.

Da li imam potrebu da udovoljavam ljudima?

Udovoljiti svima je nemoguća misija i sve dok to ne priznate sebi, nećete moći da prestanete to da radite. Nažalost, u toj misiji doživljava se bezbroj frustracija i puno nepotrebnih briga.

Da li sebe častim sitnicama u kojima uživam?

Da li volite neki sport, ali nikada niste ni pokušali da se bavite njime jer niste našli vremena za to? Možda volite da idete u pozorište ili bioskop? Da li volite putovanja, ali niste putovali mesecima ili godinama? Ako ne začinite svoj život sa različitim sitnicama u kojima uživate, postavljate vrlo nizak plafon do koga može da se razvije vaš osećaj sreće, navodi The Minds Journal.

Da li previše radim da bih zaradio(la) za život, da sam zaboravio(la) kako se živi?

Jedan od osnovnih razloga zašto se osećamo nesrećno, nije zbog situacije ili okolnosti koje smo kreirali, već zbog načina na koji mislimo o njima. Zarađivanje novca za život je važno, ali zapostavljanje odnosa sa parterom, porodicom, prijateljima; zapostavljanje sopsvenih interesa i zdravlja da bismo zaradili neku dodatnu sumu novca, recept je da se osećate nesrećno – posebno ako ne volite posao koji radite i niste strastveni u vezi njega.

Da li provodim dovoljno vremena na suncu?

Provoditi vreme napolju, na suncu, u bilo koje godišnje doba je veoma važno. Možda zvuči glupo na prvi pogled, ali prema istraživanjima, boravak na suncu povećava nivo serotonina u našem mozgu, odnosno naš hormon sreće koji kontroliše naše raspoloženje, emocije i san.

Da li sebe stalno teram da želim više od onoga što imam?

Uvek možemo da imamo više, ali ako sebe stalno podsećate na ono što nemate, sebi jako otežavate da budete srećni i zadovoljni. Umesto toga, fokusirajte se na ono što imate i budite zahvalni na tome.

Da li dopuštam da me sitnice iznerviraju?

Saobraćajna gužva, nedostatak parking mesta, zaboravljanje stvari kod kuće– toliko je sitnica koje nas svakodnevno frustriraju, ali zapravo nisu vredne toga i ne treba da dozvolimo sebi da se zbog njih osećamo loše.

Zapitajte sebe da li će to zbog čega se se nervirate i zbog čega ste pod stresom biti važno za godinu dana? Za većinu stvari odgovor je „ne“. Ukoliko razlog vaše ljutnje, zabrinutosti i pojačanog stresa ne zauzima bitno mesto u vašim većim planovima, da li je zaista vredno da se zbog toga nervirate i osećate loše? Svaki dan?

Da li učim na svojim greškama?

Ako ne učite na svojim greškama na poslu ili u ličnom životu, nastavićete da ih ponavljate, što je još jedan recept da budete nesrećni u budućnosti. Dakle, ako se nešto u životu nije ostvarilo onako kako ste planirali ili želeli, odvojite vreme da analizirate gde ste pogrešili, kako biste mogli sledeći put bolje da razradite šta biste uradili drugačije da rezultat ne bude isti kao pre.

Da li osećaj ljutnje dugo držim u sebi?

Zadržavanje ljutnje u sebi je poput ispijanja otrova i očekivanja da će neko drugi da umre, a zapravo jedina osoba koja će biti povređena ste vi. Dakle, ako je neko pogrešio – oprostite mu. Ne zato što je nužno zaslužio da mu oprostite, nego zato što vi zaslužujete svoj mir.

Biti srećan i nije toliko teško. Jednostavno, preuzmite odgovornost za svoju sreću i uradite izmene koje su neophodne sada, piše Telegraf.

