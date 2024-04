Ako ovako držite cipele u kući, pravite fatalnu grešku! Mnogi rade isto, a ne znaju da privlače bedu, nesreću i bolest

Za cipele se vezuju razna verovanja, kako u feng šuiju, tako i stara narodna verovanja šta treba, a šta ne smete raditi ako želite da privučete sreću. Cipele su simbol putovanja, naših koraka, pa se smatra da imaju i određenu energiju kojom zrače.

Postoji staro tumačenje da određeni predmeti skupljaju najviše energije i da mogu sa njom da zrače, a cipele svakako spadaju u tu listu jer su povezane sa tlom. Takođe, unošenjem cipela u kuću, unosite energiju koja je skupljena spolja. Evo koja verovanja postoje:

Kako pravilno odlagati cipele?

Ne držite kod kuće stare i otrcane cipele koje ne nosite. Veruje se da to dovodi do problema i loše sreće. Umesto da skladištite nepotrebnu obuću, bacite je, odnesite obućaru, a sve ono što još može da se nosi možete nekome pokloniti ili dati u humanitarne svrhe. Ne stavljajte cipele u domu tako da deo na kojem su prsti stavljate prema izlazu, jer se veruje da to izbacuje finansijski prosperitet iz kuće. Kada su leva patika, cipela ili čizma na mestu desne i obrnuto, stari su govorili zbunjuju vam se putevi, što može ukazivati na pogrešne odluke. Ako slučajno izgubite cipele, očekuje vas povoljna promena u životu.

Postavite cipele uredno, blizu jedne do druge, bez da ih razbacujete po hodniku ili predsoblju. Ovo će vam pomoći da postanete uspešniji i uredite svoj život, oslobodite se haosa. Pažljivo čuvajte cipele. Nije važno koliko ste kupili novi par pre nedelju ili godinu dana, ali je važno da ih održavate čistim. Prema predznacima, čiste cipele privlače više novca. Operite cipele sami, jer postoji verovanje da pranjem tuđih cipela kradete sreću od drugih. Pokušajte da cipele uvek budu čiste, veruje se da će to povećati vašu sreću u ljubavi i poslu. Prema simbolici, uvek je najbolje obuti prvo desnu cipelu, jer će to podstaći privlačenje sreće tokom celog dana. Ako ste slučajno pocepali pertle, ovo je dobra kupovina i profit. Ako ste počeli da stavljate levu cipelu na desnu nogu ili obrnuto, znak je mogućih problema, pa na ovaj dan budite izuzetno oprezni.

I na kraju, donosimo vam najvažnije pravilo za cipele! Prema feng šuiju hodnik ili predsoblje izuzetno su važne prostorije u domu. Kroz njih ulazi, izlazi i prolazi energija, pa najviše od njih zavisi i da li će pozitivna či energija ispuniti dom. Mnogi greše tako što ostavljaju cipele na podu u hodniku, a veruje se da nagomilana obuća ili jakne na čiviluku, kao i svaki nered i pretrpan prostor, mogu doneti loše vibracije u dom i sprečiti slobodan tok dobre energije. Najbolje je da cipele uredno poređate u cipelarnik – dobićete i uredan, i srećan dom.

