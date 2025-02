Ako ovo radite samo 5 minuta dnevno, smanjićete rizik od demencije za 41%

Demencija je sve veći globalni zdravstveni problem, a broj obolelih je u stalnom porastu. Prema studiji iz 2024. godine, 120 miliona ljudi trenutno pati od kognitivnog pada i Alchajmerove bolesti, a očekuje se da će ovaj broj dostići 150 miliona do 2030. i 190 miliona do 2050. godine. Na sreću, istraživanja pokazuju da određene životne navike mogu da smanje rizik od razvoja demencije, a jedna od ključnih mera je fizička aktivnost.

Novo istraživanje Škole javnog zdravlja Džons Hopkins Blumberg pokazalo je da samo 35 minuta fizičke aktivnosti nedeljno — ili pet minuta dnevno — može da smanji rizik od demencije u proseku za 41 odsto. Ovo je tačno bez obzira na godine ili nivo snage, a čak i stariji i slabiji ljudi mogu imati koristi od laganih aktivnosti kao što su hodanje ili plivanje.

„Povećanje fizičke aktivnosti, čak i samo pet minuta dnevno, može smanjiti rizik od demencije“

Studija je otkrila da se rizik dodatno smanjuje sa povećanjem vremena vežbanja. Učesnici koji su vežbali 35 do 69,9 minuta nedeljno (pet do deset minuta dnevno) imali su smanjenje rizika za 60 odsto, dok su oni koji su vežbali 70 do 140 minuta nedeljno (10 do 20 minuta dnevno) imali smanjenje rizika za 63 odsto.

„Naši nalazi sugerišu da povećanje fizičke aktivnosti, čak i samo pet minuta dnevno, može smanjiti rizik od demencije kod starijih osoba“, primetio je jedan od autora studije, istraživač i naučnik dr. Amal Vanigatunga za Parade.

Ovo istraživanje dalje potvrđuje da je svaka fizička aktivnost, ma koliko mala, bolja od nikakve, posebno kada se nosi sa bolešću za koju trenutno ne postoji lek.

(Index.hr)

