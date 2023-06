Ako parovi imaju ovaj skupi predmet, veći je rizik da će se razvesti, tvrde naučnici

Istraživanje je pokazalo da je malo verovatno da će brak koji započne raskošnom ceremonijom i skupim vereničkim prstenom opstati. Istraživanje koje su sproveli profesori Endru Francis i Hugo Mialon na Univerziteta Emory u Atlanti pokazalo je da što je skuplji verenički prsten, to je kraći brak.

Što skuplje, to gore

Anketirali su tri hiljade odraslih Amerikanaca koji su u nekom trenutku života bili u braku ili još uvek jesu. Otkriveno je da su ljudi koji su potrošili puno novca na prsten bili skloniji razvodu.

Muškarci koji su potrošili između 2000 i 4000 dolara imali su 1.3 puta veću verovatnoću da će se razvesti od onih koji su potrošili manje od 2000 dolara. Prosečna cena prstena koji su kupili ispitanici u ovom istraživanju bila je oko 2500 dolara.

Istraživanje: Finansijski troškovi utiču na brak

Istraženo je i kako cena same ceremonije venčanja utiče na brak. Parovi koji potroše 20.000 dolara ili više na svoje venčanje (to ne uključuje cenu prstena) imaju 3.5 puta veću verovatnoću da će njihov brak završiti razvodom u odnosu na one koji potroše manje novca na slavlje.

Istraživači navode da finansijski troškovi koji nastaju raskošnim i skupim venčanjima dovode do stresa, što na kraju utiče na sam brak, te da velika venčanja mogu biti znak da se par venčao iz pogrešnih razloga, prenosi Index.

