Ako redovno koristite ovih 8 fraza, imate neverovatno jaku ličnost: potrebna je petlja da to izgovorite

Jezik oblikuje naše misli, utiče na naše ponašanje i odražava naš karakter.

Možda mislite da je otvoreno deljenje svojih misli i osećanja znak snage, možda verujete da biti asertivanznači da ste previše agresivni ili da introvertnost znači da ste slabi. Ali evo istine: ne radi se o tome koliko ste glasni, koliko prostora zauzimate i koliko pažnje posvećujete komuniaciji. Zapravo se sve o rečima koje koristite.

Konkretno, postoji 8 fraza koje, ako ih redovno koristite, govore mnogo o vašoj ličnosti – i govore sve najbolje.

A koje su to fraze siguran znak neverovatno snažne ličnosti. Vežite se, ovo će biti pravo otkriće.

1. Ne plašite se da kažete „ne“

Počnimo s jednostavnom rečju od dva slova koja ima ogromnu moć a glasi: „ne“. Zvuči, ali bićete iznenađeni koliko se ljudi muči sa upotrebom ove reči. Možda je to strah od razočaranja drugih, ili briga da ćete ispasti nepristojni.

Evo o čemu je reč: Oni koji poseduju jaku ličnost ne plaše se da koriste ovu reč. Oni znaju svoju vrednost i razumeju svoje granice.

Ako ste u stanju da kažete „ne“ kada vam nešto ne štima ili kada ste već isuviše iscrpljeni, to je jasan znak snage. Na koncu, potrebna je hrabrost da se zauzmete za sebe i date prioritet svojim potrebama. Ako je „ne“ redovan deo vašeg rečnika, dobro za vas! Pokazujete neverovatno snažnu ličnost.

2 „Više bih voleo da to uradim na ovaj način“

Iz moći da kažete „ne“, proizilazi i sposobnost da jasno izrazite svoje preferencije – još jedno obeležje jake ličnosti.

Ukoliko radite u timu ili grupi, ne ustručavajte se da iznesete svoje mišljenje: „Više bih voleo da to uradim na ovaj način“. Baš kao što kažete „ne“, izražavanje vaših preferencija pokazuje vaše samopouzdanje i vašu sposobnost da preuzmete inicijativu. Ako je „radije bih to uradio na ovaj način“ nešto što često kažete, to je još jedan pokazatelj vaše snažne ličnosti.

3 „Ne znam“

Veliki filozof Sokrat je jednom rekao : „Znam da ništa ne znam.“ Zvuči paradoksalno, zar ne? Pa, nije. Priznanje vašeg nedostatka znanja o nečemu nije znak slabosti ili nesposobnosti. Naprotiv, pokazuje vašu snagu karaktera i vašu spremnost da učite. Kada kažete „ne znam“, birate iskrenost umesto pretvaranja. Birate autentičnost umesto lažne slike da ste uvek u pravu. U svetu u kome svi pokušavaju da dokažu da znaju sve, priznati da nešto ne znate je dašak svežeg vazduha. „Ne znam“ nekima može zvučati kao priznanje poraza, ali onima sa jakim ličnostima to je poziv da rastu i nauče više. Ako često govorite „ne znam“, shvatite to kao znak vaše snažne ličnosti. Ne plašite se da priznate svoja ograničenja i otvoreni ste za učenje – to je pravi znak snage.

4. „Hajde da se dogovorimo da se ne slažemo“

Evo fraze koja se često zanemaruje, a ima ogromnu moć – „Hajde da se složimo da se ne slažemo“. Psihološke studije su pokazale da ljudi sa visokom emocionalnom inteligencijom često koriste ovu frazu. Oni razumeju da je u redu imati različita mišljenja i da nije za svaki argument potreban pobednik ili gubitnik. Kada kažete „Hajde da se složimo da se ne slažemo“, pokazujete poštovanje prema gledištu druge osobe, čak i ako se ne poklapa sa vašim. Ta fraza je svedočanstvo vaše zrelosti i vaše sposobnosti da održavate odnose uprkos razlikama. Nemate potrebu da namećete svoje stavove drugima. I ovu fazu shvatite kao znak vaše snažne ličnosti. Imate snagu da se držite svojih uverenja bez odbacivanja uverenja drugih – pravi znak emocionalne inteligencije.

5. „Pogrešila sam“

Za mnoge ljude je teško da priznaju kad greše. Lako je ostati pri svojim uverenjima kada su u pravu. A nije tako lako kada nisu. Pa ipak, sposobnost da priznate kada ste pogrešili je jasan znak jake ličnosti. Kada kažete „pogrešila sam“, pokazujete nivo samosvesti koji mnogima nedostaje. Pokazujete odgovornost i sposobnost da učite iz svojih grešaka. Priznavanje svojih grešaka ne znači da ste slabi, to znači da ste dovoljno jaki da priznate svoju grešku. Prepoznajete svoje greške, učite iz njih i idete dalje – to je snaga u svom pravom obliku.

6. „Treba mi pomoć“

U svetu u kome je samopouzdanje veoma cenjeno, priznanje da vam je potrebna pomoć ponekad se može smatrati znakom slabosti. Ali u stvarnosti, to je sve samo ne slabost. Kada kažete „treba mi pomoć“, pokazujete snagu u ranjivosti. Priznajete da ne možete sve sami, i to je u redu. Ova fraza pokazuje spremnost da se oslonite na druge i poverenje u njihove sposobnosti. Pokazuje sposobnost da prepoznate kada stvari prevazilaze vaše mogućnosti. Svima je ponekad potrebna pomoć. Bilo da se radi o traženju puta kada smo izgubljeni ili traženju saveta kada smo zbunjeni, traženje pomoći je deo života. To je još jedan pokazatelj vaše jake ličnosti. U redu je ponekad se osloniti na druge i to vas čini jačim, a ne slabijim.

7. „Hvala ti“

Dve male reči, a velika je moć koju imaju: „Hvala ti“. Reći hvala je više od samo lepog ponašanja. To odražava vašu sposobnost da cenite druge i priznate njihove napore. Kada kažete „hvala“, pokazujete da ljude ili njihove postupke ne uzimate zdravo za gotovo. Prepoznajete vrednost u onome što su uradili, bez obzira na to koliko velika ili mala bila. Ova fraza dovoljno govori o vašem karakteru i empatiji. To pokazuje da niste egocentrični i da razumete važnost izražavanja zahvalnosti. Shvatate koliko je važno ceniti druge i njihov doprinos, što je pravi pokazatelj snage.

8. „Volim te“

Poslednja fraza, a možda i najmoćnija od svih: „Volim te“. Ova fraza, kada je izgovorena iskreno, svedoči o vašoj snažnoj ličnosti. To pokazuje da se ne plašite da izrazite svoja osećanja i da cenite odnose u svom životu. Kada kažete „volim te“, otvarate svoje srce, činite se ranjivim, a za to je potrebna ogromna snaga. Ova fraza pokazuje da razumete važnost davanja i primanja ljubavi, vašu emocionalnu dubinu i sposobnost saosećanja. Prepoznajete moć ljubavi i ne plašite se da je izrazite – to je prava snaga.

Dakle, jezik ima ogromnu moć. Ona oblikuje naše misli, utiče na naše ponašanje i odražava naš karakter. Ako ste klimali glavom dok ste čitali ove fraze, jasno je da posedujete snažnu ličnost. Vi ste asertivni, samosvesni, skromni, empatični i emocionalno inteligentni. A to su osobine na koje treba da budete ponosni. Nastavite da koristite ove fraze i ohrabrite druge da čine isto.

(Sensa, Zorica Antonijević)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.