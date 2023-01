Ako ste okruženi ovakvim ljudima, odmah se udaljite od njih jer mogu da vam naprave „pakao“ od života

Toksične osobe su ljudi koji izazivaju stres ili konflikt, a njihovi postupci mogu negativno uticati na vaše raspoloženje.

Kako biste izbegli takve osobe, prvo ih morate prepoznati. Evo koje ljude nikako ne bi trebalo da pustite u svoje okruženje, jer vam mogu napraviti „pakao“ od života.

Egocentrik

Egocentrične osobe govore samo o sebi. Ako nekada budete u vezi sa takvom osobom, verovatno ćete se osećati usamljeno, jer neće obraćati pažnju na vas. On je tu samo zato što u vama vidi „alat“ koji koristi za povećanje samopouzdanja.

Zavidnik

Zavidne osobe nikada nisu zadovoljne sobom, pa makar živele i život iz „bajke“. Uvek će se baviti tuđim životom i biće ljubomorni na vaš uspeh. Da li želite da imate takvu osobu pored sebe? Ako provodite previše vremena sa zavidnom osobom to vam može napraviti samo štetu, jer ćete život gledati iz pogrešnog ugla.

Kritičar

U ovu grupu ljudi spadaju sve osobe koje uživaju u nesreći, ismevanju i ponižavanju drugih, a kao odgovor na uvredu koriste frazu – „Da, šalio sam se“. Toksični ljudi kritikuju apsolutno svaku vašu akciju, a najveća opasnost „čuči“ u tome što će vas lako ubediti da poverujete njihovim rečima, što će narušiti vaše samopouzdanje.

Manipulator

Manipulator vas koristi i zlostavlja tako što će se pretvarati da ste dobar prijatelj ili partner, kako bi vas primorao da učinite ono što je za njih korisno. On zna sve o vama i to koristi, jer manipulator uvek ima cilj. Pokušaće na sve načine da vas bolje upozna, a to će mu olakšati da vas kontroliše.

Ako primetite ovakve osobe u svojoj blizini, jednostavno se udaljite od njih ako želite da živite život bez stresa i negativne energije.

