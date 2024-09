Ako uradite ovo neprestano će misliti na vas: Proveren psihološki trik

Upotrebite snažan psihološki trik kako biste nekoga naterali da neprestano razmišlja o vama

Jedan od najmoćnijih načina da nekoga naterate da se zaljubi u vas je „programiranje“ njegovog uma da misli na vas neprestano.

Jedan od najjednostavnijih i najmoćnijih načina da nekoga navedete da razmišlja o vama je da sa njim podelite osobne informacije. Čak i kada u početku samo vi to uradite, to može imati snažan učinak na podsvest te osobe.

Kako ovo funkcioniše?

Kada neko podeli intimne informacije o sebi sa vama, vaša podsvest postaje programirana i počinje da funkcioniše tako da mislite da vam ta osoba mora biti blizu. To je zato što samo ljudi koji su bliski dele intimne misli i osećanja. A ako možete programirati nečiju podsvest da misli kako ste već bliski, to osobu može naterati da to prihvati kao več postojeću činjenicu.

Ovo deluje tako što deljenje samo malog dela intimnih informacija čini da osoba automatski oseća da ste bliski. Ovo je važan prvi korak, a budući da osoba to nije očekivala od vas, to će je naterati da razmišlja o vama sve više i više, tokom sledećih nekoliko dana.​

Koju vrstu informacija bi trebalo podeliti?

Napravite popis ličnih stvari koje se događaju u vašem životu. To može biti situacija u porodici, situacija na poslu, vaša ambicija ili cilj koji imate u životu. To bi trebalo da bude nešto što malo ljudi zna o vama. Kada s nekim podelite tu informaciju, važno je da ona shvati da je to informacija koju delite samo sa nekoliko odabranih osoba, a možda čak i samo s njom.

Možete koristiti reči kao što su: „Pokušavam ovo da prećutim, ali danas na poslu…“; „Malo ljudi to zna, ali moja mama je…; „Trenutno imam specifičnu situaciju na poslu.; „Čini mi se da bi ti znao kako da reaguješ u situaciji u kojoj se trenutno nalazim. To ima veze sa…“

Kao što vidite, sve ove rečenice naglašavaju činjenicu da je reč o privatnim podacima i imaju određeni stepen ekskluzivnosti. Podsvjesno osobama šaljete poruku da se s njima osećate dovoljno blisko da podelite intimne podatke, a sama činjenica da već delite intimne podatke jedni s drugima pomaže da programirate njihov um da ste, na neki način, već započeli neku vrstu odnosa.

