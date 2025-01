Ako vam neko daje ove „komplimente“, pazite: Možda iza njih stoji uvreda

Pazite se ljudi koji vam govore ovo. Jer iako zapravo zvuče kao komplimenti, ovo su prikrivene uvrede koje izgovaraju osobe sa niskom emocionalnom inteligencijom.

Ovo su 4 „komplimenta“ na koja treba da obratite pažnju.

1. „Izgledaš sjajno za svoje godine.“

Reći nekome da izgleda dobro za svoje godine je klasičan primer uvrede umotane u dobronamerni kompliment. Dok čujete kako dobro izgledate, na prvi pogled možete da se osećate cenjeno, čim neko doda „za vaše godine“, suočićete se sa podrugljivim komentarom.

Objašnjenje je jednostavno: živimo u društvu koje definiše vrednosti ljudi na osnovu njihovog fizičkog izgleda, a reći nekome da izgleda dobro za svoje godine samo pojačava to uverenje. Svaka osoba je lepa na svoj način, bez obzira na godine i bez obzira na krute standarde lepote kojima smo svakodnevno izloženi.

2. „Uradio si to mnogo bolje nego što sam očekivao.“

Nadmašiti nečija očekivanja nije nužno loša stvar. To pokazuje da ste inteligentna i posvećena osoba i da ste dali sve od sebe u određenom pravcu. Međutim, kada vam neko kaže da je vaš rad bolji od očekivanog, to može ukazivati na to da uopšte nisu mislili da ste sposobni za to. Ove prikrivene uvrede se često nalaze na poslu, posebno u većim korporacijama.

3. „Nikad ne bih mogla da prođem kroz ono kroz šta ti prolaziš.“

Zamislite sledeći scenario: pijete kafu sa prijateljem kojeg dugo niste videli. Razgovarajte o modi, odmorima i novostima u filmovima. Kada se opustite, imate trenutak ranjivosti i delite osetljivu situaciju kroz koju prolazite. Možda ste u finansijskim poteškoćama, vaš muž se ne ponaša prema vama onako kako zaslužujete ili je vaše radno mesto stresnije nego ikad.

U svakom slučaju, ti otkriješ svoju zabrinutost, a tvoj prijatelj kaže nešto u stilu: „Nikad ne bih mogao da se pomirim sa tim.“ Ne mora nužno biti loše namjerno, ali ostavlja gorak okus. Ne osećate se kao da je to „kompliment“ koliko ste jaki, ali osećate da se on stavlja iznad vas i pokazuje vam da je njegov život mnogo bolji.

4. Pametnija si nego što izgledaš

Ova izjava je posebno gruba uvreda prerušena u kompliment. Kada vam neko to kaže, to znači da je doneo brz i plitak sud o vašoj inteligenciji i sposobnostima i da ste . To čak može biti i mikroagresija u kojoj ljudi pokušavaju da uspostave svoju moć i kontrolu nad vama, čineći da se osećate inferiornim.

Zapamtite da biti zaista inteligentan znači pokazati poštovanje i saosećanje prema svim ljudima. Neko ko to ne može da uradi verovatno ima nisku emocionalnu inteligenciju i ograničen pogled na svet.

(Sensa.Mondo.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com