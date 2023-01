Ako vas muči nesanica, izmasirajte ovu tačku pred spavanje i brže ćete zaspati, otkrio stručnjak (video)

Dr Džoš Henson pokazao je na TikToku trik koji će vam pomoći da brže zaspite. Kaže da postoji tačka iza uveta koju bi trebalo da masirate.

,,Stavite prst iza uha, napipaćete jednu izbočinu. Možda vas malo bolucka na dodir. Trljajte je kružnim pokretima, sto do 200 puta, to će umiriti nervni sistem i olakšaće vam da utonete u san“, rekao je on.

Video ima deset miliona pregleda i 900.000 lajkova, pogledajte ga i vi.

