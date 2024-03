Ako vas roditelji nisu naučili naučite sami: Najvažnije životne lekcije koje menjaju život

Najvažnije životne lekcije, osnova su kvalitetnog i zdravog života. Uče se od roditelja, još u detinjstvu, jer kako stara poslovica kaže „drvo se savija dok je mlado“.

Ukoliko roditelji nisu mogli ili umeli da vas nauče veštinama koje život znače, naučite sami. Nikada nije kasno da se čovek promeni i napreduje.

Sreća nije neuhvatljiva ali treba je razumeti. Danas su pred vama lekcije koje će vam pomoći da vodite srećniji, smisleniji i smireniji život, a niste ih naučili od roditelja.

1. Naučite da shvatite šta je važno u vašem životu, a šta nije

Ne trošite svoje dragoceno vreme i energiju na stvari koje ne vode nikuda. Pokušajte da razumete moć izbora koju imate u svom životu i mudro odlučite koja vrata da otvorite, a koja da zatvorite.

2. Ne projektujte svoju snagu ili slabost na druge

Napravite listu svih ljudi kojima se divite i kvaliteta koje inspirišu to divljenje. Napravite još jednu listu ljudi koji vam se ne sviđaju i dodajte na nju kvalitete koje u njima prezirete. Nakon toga obratite pažnju na osobine kojima se divite, kao i na one kojima prezirete, i tada ćete shvatiti da se gledate u ogledalo. Karakteristike koje obezvređujete su one koje najmanje volite kod sebe, one koje imate ili ste nekada imali. Karakteristike kojima se najviše divite su one kojima ne dozvoljavate da se razvijaju u sebi. Nemojte to projektovati na druge, preuzmite odgovornost za svoje kvalitete.

3. Nećete uvek dobiti ono što želite

Bog daje čoveku ne ono što želi, već ono što mu treba. Zato ne pitajte: „Zašto?“, ali razmislite: „Za šta?“ Pogledajte oko sebe i naučite da cenite sve što imate u životu, uživajte u onome što sada imate.

4. Ne govori loše ni o kome pred drugim ljudima

Poštena osoba se ne ponaša tako detinjasto. Ako imate problem sa nekim, budite hrabri i recite im to pravo u lice.

5. Nasmejte se i kada je sve tužno

Obično više volimo zadovoljstvo i odbacujemo bol. Ovo je greška, sa problemima se morate suočiti direktno, bez straha. Ko se zatvara od sopstvene patnje, lišava se i radosti i ljubavi.

6.Cenite one koji cene vas

Cenite svoje prijatelje onoliko koliko oni cene vas, borite se za one koji se bore za vas, odajte im priznanje i branite ih kada je potrebno. I prestanite da komunicirate sa onima koji vas koriste i vređaju.

7. Svako ima svoju vrednost

Budi ponosan na to ko si i odakle dolaziš, jer boljeg od tebe nema i nikada neće biti, jer svako ima svoju vrednost. Kao čovek, prijatelj, brat, sin, otac itd., Vi ste i uvek ćete biti nezamenljivi.

8. Ne poredite se sa drugima

Nikada ne upoređujte svoj život ili nivo uspeha sa drugim ljudima jer nemate pojma šta su uradili ili kakvo su zlo pretrpeli. Uporedite svoj život i uspeh samo sa svojom prošlošću, sa svime što ste uradili da biste došli tu gde ste danas.

9. Kažite šta mislite

Pokažite ko ste zaista, budite iskreni prema sebi i prema drugima, ne plašite se da kažete šta mislite. Iskreno govoreći, bilo u porodičnim, romantičnim ili prijateljskim vezama, to zaista pokazuje vaš karakter.

10. Odredite svoj životni cilj i nastavite da ga ostvarujete

U ovom dobu tehnologije, prilike i izbor su i čuda i agonija. Živimo u vremenu u kojem su opcije jednostavno beskrajne, različiti ciljevi, spoljni uticaji ili vreme na kraju izazivaju veliku konfuziju jer kada smo suočeni sa toliko izbora, nismo u mogućnosti da donesemo odluku. I hvatamo se za različite projekte, poslove, honorarne poslove i na kraju se gubimo. kao što je rekao Konfučije: „Lovac koji jednim udarcem juri dve muve neće uhvatiti nijednu.“

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.