Aleksandar Ranković – od drugog čoveka države do državnog neprijatelja broj jedan

Zatvorenik i glavni policajac, Titov kum i partijski prognanik, Jugosloven kom pripisuju srpski nacionalizam, čovek koji je decenijama ćutao, a na čijoj sahrani se orilo – sve to bio je Aleksandar Leka Ranković.

U Drugom svetskom ratu je bio jedan od prvoboraca, a i posleratna karijera mu je išla uzlaznom putanjom – bio je drugi čovek države sve do 1966. i Brionskog plenuma.

Tada je zbog optužbi da je navodno prisluškivao Tita i da „skreće sa puta“ Partije smenjen sa svih funkcija.

„Njegova smena iza koje je stajao Tito je bila nepravedna. Pokazano je da svako može biti smenjen fabrikovanim optužbama, a da optužnica nikad i nije podignuta“, kaže za BBC na srpskom istoričar Milan Piljak.

Preko noći Ranković je „od prvog građanina postao državni neprijatelj broj jedan“, ističe Slobodan Ranković, njegov mlađi sin.

Pošto je bio zagovornik jake savezne države i po opredeljenju komunista i Jugosloven njegovu smenu pojedini tumače kao početak raspada Jugoslavije, koji je usledio 25 godina kasnije.

Vremenom je u pojedinim srpskim nacionalističkim krugovima napravljen kult Rankovića, koji je, navodno, kao Srbin čuvao Jugoslaviju, i držao Kosovo „pod kontrolom“, a da je njegovom smenom sve išlo u pravcu raspada.

„Mit o tome da je Ranković srušen kao Srbin, mene podseća na ono što se u Hrvatskoj pominje da su ustaše u Blajburgu ubijane jer su bili Hrvati, nisu – ubijani su jer su bili ustaše“, navodi istoričar Hrvoje Klasić.

„Takođe nije smenjen jer je bio Srbin, rušili su ga između ostalih i Srbi, već je smenjen što se nije uklapao u politiku“, dodaje profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Ranković je, kaže, pre svega, bio komunista i veliki Jugosloven.

„Taj čovek ne da nije bio srpski nacionalista, već je bio jedan od najvećih protivnika srpskog nacionalizma, kome su četnici ubili brata i ženu, koji se posle rata najpožrtvovanije borio i učestvovao u hvatanju srpskih nacionalista“, kaže Klasić.

Ranković je rukovodio akcijom hapšenja Dragoslava Draže Mihailovića, komandanta Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini, koji je osuđen na smrt zbog saradnje sa okupatorom.

Nacionalističke mitove je dodatno podgrejala sahrana Aleksandar Rankovića avgusta 1983.

