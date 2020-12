Amerikanac napisao glupost o Balkanu – UJEDINIO Srbe, Hrvate i Bošnjake

Amerikanac Din Jeomans opisao je Balkan na prilično ružan način, a objava koja se širi internetom puna je neistina, te su u zajedničkoj akciji Srbi i Hrvati ovog mladića zasuli negativnim kritikama i primorali ga da zaključa svoj profil na Tviteru.

Everything about this account screams parody, I refuse to believe it's real pic.twitter.com/O76nLjK0Yf — Hot Taker Extraordinaire (@Marxist_th0t) December 6, 2020

„Činjenica je da je Balkan vrlo siromašan region i ne verujem da većina ljudi u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj ima pristup računarima i mobilnim telefonima pa ne mislim da bi puno Slovena bilo na Tviteru i pisalo ćirilicom. Dakle, verovatno su u pitanju ruski botovi“, zaključio je Din, koji je sebe napisao da je student, internacionalac koji se nada da će raditi u ministarstvu spoljnih poslova.

Dude, R U fuckin' serious? Even my 73 years old aunt is on social media. Do you know anything about the world you live in? Fuck… — Branislav O. Popović 🇷🇸 (@Branislav1978) December 6, 2020

U opisu na ovoj društvenoj mreži naveo je i da ima crni pojas u karateu te da voli nunčake i filmove s nindžama.

„Dejane ćuti, ne može ti ni karate pomoći sad… Kad skapiraš da Rusija nije glavni grad Evrope onda pričaj, ali nećeš ni tada“, napisao mu je jedan korisnik Tvitera.

btw. serbs have two official letters. cyrillic and latin. pic.twitter.com/w61uw6dq0f — zale ☭ (@zale111) December 6, 2020

„Dimni signali i ostalo. Ovde u Hrvatskoj nažalost moramo da izvikujemo s brda naše tvitove, zovemo to ojkanje. Uspeli smo da podignemo raspon na 7 opm (ojkanja po minuti) ove godine zbog izolacije“, napisao mu je jedan Hrvat.

Ima i onih koje je zadivilo koliko narodi Balkana mogu da budu složni kad imaju zajedničkog neprijatelja, u ovom slučaju Dina.

„Bar smo složni kad nas ovakvi jazavci vređaju“, napisali su.

„Vala baš, samo mi imamo pravo međusobno da se vređamo, a ne tamo neki strendžeri“, napisao je drugi korisnik.

That Starchild from 2001: A Space Odyssey may be onto something here. pic.twitter.com/8mZyywhN7q — Unicorn Pizza Pool (@cici2021) December 6, 2020

Nakon što su se u komentarima na njegov tvit okupili brojni Balkanci, Din se malo uplašio i zaključao profil. Mnogi su počeli i da prave meme sa njegovim likom, prenose mediji.

